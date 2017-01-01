Високий суд Лондона розглядає три справи проти Коломойського та Боголюбова

Окрім державного Приватбанку, претензії бізнесменам пред'являють Вадим Шульман і російська нафтова компанія «Татнефть»

Олігархи Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов є відповідачами за трьома позовами у Високому суді Лондона. Про це повідомляє «Дзеркало тижня». Окрім державного Приватбанку, що звинувачує своїх екс-власників у шахрайстві, претензії бізнесменам пред'являють Вадим Шульман і російська нафтова компанія «Татнефть».



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Високий суд Лондона

Окрім державного Приватбанку, претензії бізнесменам пред'являють Вадим Шульман і російська нафтова компанія «Татнефть»

Олігархи Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов є відповідачами за трьома позовами у Високому суді Лондона.

Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Окрім державного Приватбанку, що звинувачує своїх екс-власників у шахрайстві, претензії бізнесменам пред'являють Вадим Шульман і російська нафтова компанія «Татнефть».

Зокрема, Шульман звинувачує Коломойського і Боголюбова в невиплаті йому 28,5 млн доларів, які він витратив понад своєї обумовленої частки при спільному інвестуванні в сталеливарну компанію у США.

У 2001 році Шульман купив сталеливарний завод Уоррена приблизно за 28,5 мільйонів доларів. На момент покупки завод не працював.

Однак новий власник відновив його роботу, а до 2006 року вирішив підвищити його капіталізацію і запросив Коломойського і Боголюбова інвестувати кошти в завод. Партнери погодилися внести в його капітал рівні частки по 30 млн дол, а Шульману виплатити компенсацію за первинну інвестицію у 28,5 мільйонів.

У результаті нові інвестори, увійшовши в частку підприємства, стали використовувати його у своїх схемах, пов'язаних з кредитуванням, капіталізація самого заводу почала стрімко зменшуватися, а про виплату Шульману первісної інвестиції взагалі забули, пише ЗМІ.

«Татнефть» також звинувачує Коломойського, Боголюбова, Ярославського і Овчаренка в шахрайстві. У жовтні компанія виграла апеляцію у цій справі і тепер Високий суд Лондона, який раніше відхилив позов компанії «Татнефть», зобов'язаний розглядати справу про відшкодування шкоди, завданої компанії внаслідок розкрадання грошей, призначених для оплати поставок нафти на Кременчуцький НПЗ у 2007 році.

Нагадаємо, Високий суд Англії 19 грудня видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать на суму понад 2,5 мільярда доларів.

За повідомленням, суд ухвалив рішення за позовом Приватбанку проти своїх колишніх власників і керівників – Коломойського і Боголюбова.

Міністерство фінансів України привітало рішення Лондонського суду.

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