Виступ Melovin на «Євробаченні» потрапив у топ-5 найпопулярніших



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Український виконавець Melovin на «Євробаченні-2018»

Пісня Melovin набрала майже 6,5 мільйонів переглядів в YouTube

Пісня українського виконавця Melovin Under the Ladder потрапила у топ-5 найпопулярніших пісень «Євробачення-2018».

Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну заяву конкурсу.

Так, пісня українського виконавця знаходиться на третьому місці ТОПу, його виступ набрав майже 6,5 мільйонів переглядів в YouTube. Перше і друге дісталось цьогорічним фаворитками конкурсу – переможниці Нетті з Ізраїлю та співачки Елені Фурейри з Кіпру. Їхні відео набрали 16 та 13 мільйонів переглядів відповідно.

Четверте та п’яте місце займають виконавець з Чехії Міколас Йозеф з піснею Lie to me та росіянка Юлія Самойлова з композицією I won't break. Їхні відео переглянули 5 та 4,5 млн разів.

Як відомо, 13 травня в столиці Португалії, Лісабоні завершився фінал «Євробачення-2018», в ході якого переможцем міжнародного пісенного конкурсу став представниця Ізраїлю Нетта Барзілай.

Україну на «Євробаченні-2018» представив співак Melovin з композицією Under The Ladder, який посів сьоме місце за результатами голосування глядачів і 26 місце - за оцінками професійного журі. В результаті Melovin зайняв 17-е місце з 26 можливих.

Глядачі трьох європейських країн на Євробаченні віддали найвищі бали за Україну.