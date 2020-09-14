Вітчизняний ракетний комплекс «Нептун» може піти на експорт
Цей ракетний комплекс є одним з пріоритетних видів озброєння для експорту для України
Україна може поставити на серійне виробництво і експортувати вітчизняний ракетний комплекс «Нептун». Про це в інтерв'ю РБК-Україна, заявив глава комітету Верховної ради з нацбезпеки Олександр Завітневич.
«Серійно ми вже можемо його виробляти, треба тільки узгодити, скільки нам необхідно «Нептунів» для ЗСУ. Це дуже гарна наша одиниця експортного озброєння, яку можна вигідно продати як для держави, так і для підприємства-виробника «Луч», – сказав Завітневич.
Ракетний комплекс «Нептун» призначений для ураження кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантных кораблів і транспортів в будь-яких метеорологічних умовах і в будь-який час доби і року.