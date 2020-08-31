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    Ракета Falcon 9 із супутником зондування Землі стартувала з мису Канаверал

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    Ракета Falcon 9 із супутником зондування Землі стартувала з мису Канаверал - Ракета Falcon 9 із супутником зондування Землі стартувала з мису Канаверал
    Ракета Falcon 9 із супутником зондування Землі стартувала з мису Канаверал

    Ця місія знаменує перший запуск SpaceX на полярну орбіту зі Східного узбережжя та перший полярний запуск із Флориди за останні десятиліття

    З космодрому на мисі Канаверал був проведений успішний запуск ракета-носій Falcon 9 з аргентинським супутником зондування Землі SAOCOM.

    Компанія SpaceX на своєму сайті веде пряму трансляцію запуску.

    Ракета-носій стартувала о 19:18 за часом східного узбережжя США (2:18 за київським часом).

    Компанія відзначає, що в запуску використовується багаторазовий перший ступінь Falcon 9. Цей політ став для ракети четвертим.

    Як повідомлялося, компанія SpaceX оголосила про намір запустити сьогодні, 30 серпня, відразу дві космічні ракети Falcon 9.

    Нагадаємо, ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту 11 партію з 58 міні-супутниками, призначеними для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

    Як повідомлялося, космічна компанія Ілона Маска SpaceX залучила рекордні $1,9 млрд інвестицій в рамках нового раунду фінансування. Попит інвесторів посилюється завдяки активному розвитку супутникової платформи Starlink, яку розробляє SpaceX.

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