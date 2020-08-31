Ракета Falcon 9 із супутником зондування Землі стартувала з мису Канаверал



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Ракета Falcon 9 із супутником зондування Землі стартувала з мису Канаверал

Ця місія знаменує перший запуск SpaceX на полярну орбіту зі Східного узбережжя та перший полярний запуск із Флориди за останні десятиліття

З космодрому на мисі Канаверал був проведений успішний запуск ракета-носій Falcon 9 з аргентинським супутником зондування Землі SAOCOM.

Компанія SpaceX на своєму сайті веде пряму трансляцію запуску.

Ракета-носій стартувала о 19:18 за часом східного узбережжя США (2:18 за київським часом).

Компанія відзначає, що в запуску використовується багаторазовий перший ступінь Falcon 9. Цей політ став для ракети четвертим.

Falcon 9 launch webcast is now live https://t.co/HEHx2GY245 — SpaceX (@SpaceX) August 30, 2020

Як повідомлялося, компанія SpaceX оголосила про намір запустити сьогодні, 30 серпня, відразу дві космічні ракети Falcon 9.

Нагадаємо, ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту 11 партію з 58 міні-супутниками, призначеними для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Як повідомлялося, космічна компанія Ілона Маска SpaceX залучила рекордні $1,9 млрд інвестицій в рамках нового раунду фінансування. Попит інвесторів посилюється завдяки активному розвитку супутникової платформи Starlink, яку розробляє SpaceX.

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