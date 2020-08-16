Французька ракета Ariane 5 вивела на орбіту три космічних апарати



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Франція вивела на орбіту три космічних апарати

Перший апарат призначений для продовження термінів експлуатації супутників

Важка ракета-носій Ariane 5 Європейського космічного агентства, яка стартувала з космодрому Куру у Французькій Гвіані, вивела на орбіту три космічні апарати, повідомляє компанія-оператор запуску Arianespace.

Перший апарат, виведений на навколоземну орбіту, – це MEV-2 (Mission Extension Vehicle) американської корпорації Northrop Grumman. Він призначений для продовження термінів експлуатації супутників. Його місія – зістикуватися із супутником зв’язку Intelsat 10-02, який вже майже вичерпав свої запаси палива, і »дозаправити» його.

Другий апарат – супутник Galaxy 30 компанії Intelsat для розширення високочастотного телевізійного покриття території США. Третій супутник – японський телекомунікаційний апарат BSAT-4b. Він був створений компанією Maxar і буде використовуватися для телевізійного мовлення у форматі надвисокої чіткості 4K і 8K в Японії.

Нагадаємо, 13 червня 2019 року, державне підприємство конструкторське бюро «Південне» розпочало перемовини з Польщею про співпрацю в створенні нової європейської ракети-носія легкого класу. Наразі Польща і Україна домовляються про створення ракет малого класу.

Як повідомлялося, американська компанія SpaceX Ілона Маска провела успішний запуск ракети-носія Falcon 9 з катарським супутником зв’язку Es’hail-2. Супутник призначений для передачі телесигналів, а також для забезпечення захищеного зв’язку.