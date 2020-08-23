Українська армія прийняла на озброєння новітній ракетний комплекс «Нептун»



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Фото: ДК «Укроборонпром»

У України з’явилася дуже грізна зброя, яку тепер особливо боятимуться вороги

Українська армія прийняла на озброєння ракетний комплекс «Нептун» для захисту української території від атаки з моря.

Відповідний указ підписав міністр оборони Андрій Таран, передає пресслужба оборонного відомства.

«Наказом міністерства оборони України на озброєння Збройних сил прийнято береговий ракетний комплекс 360МЦ» Нептун», – йдеться у повідомленні.

Указом визначено основні тактико-технічні характеристики берегового ракетного комплексу 360МЦ, технічні умови і загальні вимоги до комплексу.

Нагадаємо, в квітні проводилися випробування крилатої ракети. Тоді вражали морську ціль з відстані 100 км. Дивіться унікальне відео, як «Нептун» потрапляє в ціль у морі.

Випробування крилатих ракет почалися ще в 2018 році, і кожного разу вони показували відмінні результати, а стріляти можуть майже на 300 км. Комплекс забезпечує одночасний пуск до 24 ракет з інтервалом у залпі від 3 до 5 сек. Він може перебувати на відстані до 25 км від берегової лінії, а необхідний час для його розгортання становить до 15 хвилин. Варто відзначити, що «Нептун» – це цілий комплекс різної техніки, а не просто ракета.





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