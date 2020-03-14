Козачки та єрмачки відкрили скриньку Пандори

Андрій Єрмак

Про агентуру Кремля в українській владі

В нашій спільній з колишнім Секретарем РНБО України академіком Володимиром Горбуліним та директором Бюро економічного аналізу та прогнозування Сергієм Дяченком статті в «Дзеркалі тижня» у вересні 2019 р. під назвою «Як не стати командирами хаосу, або Спекотна зима-2020» ми відзначали:

«Також слід мати на увазі, що односторонньою ініціативою нової влади відвести сили й засоби в Станиці Луганській створено загрозу захоплення єдиного на всю Луганщину джерела генерації електроенергії — ТЕС у місті Щастя.»

Можна сказати - «Хто контролює Щастя і ЛуТЕС - той контролює всю Луганщину». Тобто, якщо контроль над ЛуТЕС буде за Лугандою (читай - Росією), то, вважайте, уся територія Луганської області з часом стає «ЛНР».

До цього попередню владу «бариг» теж попереджали: «Если будет открыт транспортный переход в районе города Счастье, то есть риск захвата Луганской ТЭС. И тогда террористы могут получить энергетический рычаг и влиять на решения, как на территории области, так и на территории Украины», – говорил радио «Донбасс.Реалии» Юрий Клименко в конце 2017 года.»

Що показово - це те, що «бариги» прислухались і не зробили дурниць.

У матеріалі «Радіо Свобода» 13 березня 2020 року «Уже безопасно? Почему Ермак согласился открыть переход в Счастье?» генерал Розмазнін застерігає:

«Пока что создание КПВВ в городе Счастье нецелесообразно... По его словам, слишком маленькое расстояние отделяет на этом участке позиции незаконных вооруженных формирований и украинских военных. Там буквально ширина реки – это расстояние, разделяющее две стороны... Далі в матеріалі РС йдеться: «по словам эксперта, на этом участке все еще остается важным фактор Луганской ТЭС. Поэтому в вопросе создания КПВВ нужно быть очень осторожными.»

Але схоже на те, що новоявлені «неБариги» і «неЛохи» вирішили «поділитися» Щастям з «ихтамнетами», чим і підтвердили, що вони дійсно «неБариги» і «неЛохи», а просто пряма агентура Кремля. І підтвердять це ще раз, якщо 25-го березня «Мінськ-3» буде легалізовано.

Невипадково саме в п'ятницю, 13-го з'ясувалось, що «козачки» та «єрмачки» 11-го відкрили скриньку Пандори для Зе.... Зворотній відлік пішов... Ростов чекає, бо ж Італія закрита... Короновірус, пандемія...

Джерело: блог Михайла Гончара

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