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    Війна на Донбасі: вісім ворожих обстрілів за день, втрат немає

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    Війна на Донбасі: вісім ворожих обстрілів за день, втрат немає

    Втрати противника уточнюються

    Станом на 18.00 п'ятниці, 31 травня, російсько-окупаційні війська вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

    Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу ОС.

    «Від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

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    Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог шість разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил: двічі поблизу населених пунктів Водяне і Мар'їнка – з мінометів калібру 82 мм; двічі біля міста Красногорівка – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; двічі поблизу міста Авдіївка – з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу населеного пункту Травневе – з артилерійських систем калібру 122 мм; біля населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

    Втрат серед українських військовослужбовців немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

     

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