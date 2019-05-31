Бойовики обстріляли окуповану Горлівку: поранено жінку з дитиною



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За оцінкою спостерігачів, пошкодження були спричинені вибухом снаряда з озброєння випущеного з північного напрямку

В окупованій Горлівці під час обстрілу бойовиків поранення отримали жінка та дитина. Про це повідомила українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, передає прес-центр ООС.

У щоденному звіті СММ ОБСЄ за 30 травня поточного року команда Місії констатувала факт обстрілу по вулиці Покидька будинок 13 у місті Горлівка, що на непідконтрольній урядові України території.

За оцінкою спостерігачів, пошкодження були спричинені вибухом снаряда з озброєння випущеного з північного напрямку.

«Під час перебування у даному будинку № 13 по вулиці Покидька спостерігачі бачили жінку (30 років) та дівчинку (5 років) з порізом над її лівою бровою. За словами жінки, пізно ввечері 27 травня вся сім’я була вдома, коли ззовні пролунав вибух. Вона розповіла, що на момент вибуху у вітальні перебувала її свекруха, яка внаслідок обстрілу отримала поранення голови, плеча та руки і її того ж вечора доправили до лікарні у місті Горлівка. Окрім того жінка зазначила, що її доньку, яка випадково порізалася друзками скла з дверей вітальні доправили до лікарні наступного вечора, через тривалий стресовий стан після інциденту», - йдеться у повідомленні.

У СЦКК додали, що неприпустимі дії незаконних збройних формувань Російської Федерації, які є агресивно настроєними, спеціально розташовують свої позиції поряд з житловими будинками, обстрілюють та тримають у страху і напрузі мирне населення, ховаючись за спинами дітей та літніх людей, намагаються дискредитувати Збройні Сили України, а таким чином прикривають свої злочини проти людства.

«При детальному вивчені топографічного положення пошкодженого будинку, відносно сусідніх в населеному пункті Горлівка, відстані до позицій Збройних Сил України та ЗФ РФ, а також вказаного напрямку з якого вівся обстріл, стає очевидним той факт, що дані пошкодження могли стати наслідком лише стрільби з позицій окупаційних військ РФ», - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК зазначає, що дані факти в черговий раз свідчать про цілеспрямовані дії окупаційної адміністрації та збройних формувань Російської Федерації щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей.