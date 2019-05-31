Порошенко – Зеленському: А хто зараз заробляє на війні?



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Порошенко нагадав висловлювання оточення Зеленського про те, що війни не було б, якби на ній не заробляли політики

На з’їзді партії «Європейська стратегія» Петро Порошенко нагадав розповсюджену під час президентської кампанії тезу, що «влада заробляє на війні». Сьогодні ж влада інша, а війна продовжується, відмітив Порошенко.

«Однією з найбрудніших виборчих технологій було поширення відвертої брехні про те, що віна не тому, що її генерує Путін, а що хтось на неї заробляє. Обстріли тривають, українці гинуть. В мене питання – а хто заробляє тепер?» - запитав Порошенко під час виступу перед однопартійцями.

«А може час нарешті назвати брехню брехнею, в тому числі і представникам ЗМІ? А може прийшов час назвати правду правдою і не реалізовувати сценарій інформаційної війни?», - задав риторичне питання п’ятий президент.

Він відмітив, що нашим захисникам важливо знати, що їм не вдарять в спину, і ніхто не оголосить їх «карателями».

«І це не вигадки. Проти мене як верховного головнокомандуючого порушена кримінальна справа за те, що в 2014 році віддав наказ про контрнаступ, внаслідок якого ми звільнили дві третини Донбасу», - зауважив Порошенко.

Нагадаємо, в опублікованому 30 травня інтерв’ю співвласник «Кварталу 95» і один із авторів передвиборчої програми Зеленського Борис Шефір заявив, що попередня влада була зацікавлена у війні, квоти на держмову в на радіо та телебачення треба міняти, а закон про мову скасувати.