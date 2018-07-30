Військові на бойових вертольотах відбили атаку умовного ворога біля Азовського моря



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Військові відбивали напад умовного противника з моря

За наказом Сергія Наєва всі підрозділи на морському узбережжі здійснюють постійні тренування

Військові ООС тренуються вражати морські цілі, щоб відбивати можливі атаки ворожого десанту на узбережжі Азовського моря.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

Зазначають, що за наказом командувача ООС Сергія Наєва всі підрозділи на морському узбережжі здійснюють постійні тренування, щоб підвищити готовність до відбиття нападу.

Зокрема, минулого тижня біля Маріуполя навідники армійської авіації тренувалися наводити на морські цілі бойові та транспортно-бойові вертольоти Мі-24 та Мі-8.

Напередодні голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал в інтерв'ю «Главкому» розповів, як прикордонники борються з російськими провокаціями в Азовському морі.

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Голова Держприкордонслужби наголошує, що проблема в Азовському морі існує, тому що немає визначеної лінії розмежування. Україна в односторонньому порядку затвердили її ще у 1998-99 роках указом президента Леоніда Кучми, але Росія її не визнає, тому море вважається територією спільного використання.

Президент Петро Порошенко дав міністру оборони доручення посилити українські позиції в Азові, і Цигикал підтвердив, що така робота ведеться. Зараз у Чорному і Азовському морях Прикордонна служба має 70 кораблів і катерів, але основна проблема - забезпечити їх паливно-мастильними матеріалами, так як катер під час кожного виходу забирає дуже багато палива.

Нагадаємо, 25 липня Російська Федерація змінила свою активність в Азовському морі та почала затримувати іноземні судна під час проходу Керченською протокою.