Військові в Чаді заявили про перемогу над повстанцями

Самі повстанці не підтверджують завершення протистояння

Військові в Чаді заявили про перемогу в сутичках з повстанцями з угрупування «Фронт змін і згоди в Чаді» (FACT). Саме в бою з ними загинув президент країни Ідріс Дебі.

Як повідомляє Al Jazeera, начальник генерального штабу африканської країни Абакар Абделькерім заявив, що бої з повстанцями завершено.

У столиці Чаду Нджамені пройшов імпровізований парад: військові проїхали центром міста на танках і бронетехніці.

Армія Чаду показала журналістам десятки полонених повстанців. Водночас члени FACT не підтверджують завершення протистояння, зазначає Reuters.

Нагадаємо, президент Чаду Ідрісс Дебі Ітна загинув від рук повстанців, одразу після свого переобрання на посаду.

Президентські вибори у Чаді відбулись 11 квітня. У день виборів бойовики почали наступ на Чад з баз, розташованих на території Лівії, яка межує з країною на півночі. 19 квітня армія Чаду відзвітувала про ліквідацію понад 300 бойовиків.

Дебі переобрався на шостий поспіль термін, набравши понад 79 відсотків голосів виборців. 68-річний політик очолював країну протягом понад 30 років.