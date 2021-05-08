Українські військові збили безпілотники російських окупантів

Підрозділи ЗСУ здійснюють активну та успішну боротьбу з БПЛА противника

У районі проведення операції Об’єднаних сил українські бійці збили безпілотні літальні апарати російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

За даними штабу, з початку цього року значно збільшилася кількість випадків застосування російсько-окупаційними військами безпілотників. Метою таких дій є проведення повітряної розвідки, видача цілевказань, коригування вогню, дистанційне мінування місцевості, а також скидання вибухових пристроїв.

Зазначається, що підрозділи ЗСУ здійснюють активну та успішну боротьбу з БПЛА противника. Лише з початку травня цього року військовослужбовці збили два таких літальних апарати.

«Перший такий випадок стався 3 травня, на Світлодарському напрямку, неподалік селища Новолуганське. Збитий безпілотник був переобладнаний для скидання боєприпасів та здійснення дистанційного мінування. Він містив компоненти, вироблені на підприємствах військового призначення Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Крім того, 6 травня поблизу селища Гранітне безпілотник противника, що вів повітряну розвідку, був збитий вогнем зі стрілецької зброї. Як виявилось, цей БПЛА також російського виробництва і знаходиться на озброєнні сухопутних військ держави-агресора.

«Зафіксовані факти є прямими та незаперечними доказами російської військової агресії проти України. Вказані БПЛА будуть використані як доказ причетності Росії до військового конфлікту на сході України», – наголосили в штабі.