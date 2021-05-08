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    Українські військові збили безпілотники російських окупантів

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    Українські військові збили безпілотники окупантів - Українські військові збили безпілотники російських окупантів

    Українські військові збили безпілотники окупантів

    Фото пресслужби штабу ООС

    Підрозділи ЗСУ здійснюють активну та успішну боротьбу з БПЛА противника

    У районі проведення операції Об’єднаних сил українські бійці збили безпілотні літальні апарати російсько-окупаційних військ.

    Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

    За даними штабу, з початку цього року значно збільшилася кількість випадків застосування російсько-окупаційними військами безпілотників. Метою таких дій є проведення повітряної розвідки, видача цілевказань, коригування вогню, дистанційне мінування місцевості, а також скидання вибухових пристроїв.

    Зазначається, що підрозділи ЗСУ здійснюють активну та успішну боротьбу з БПЛА противника. Лише з початку травня цього року військовослужбовці збили два таких літальних апарати.

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    Українські військові збили безпілотники російських окупантів
    Українські військові збили безпілотники російських окупантів
    Українські військові збили безпілотники російських окупантів
    Українські військові збили безпілотники російських окупантів
    Українські військові збили безпілотники російських окупантів
    Українські військові збили безпілотники російських окупантів
    Українські військові збили безпілотники російських окупантів
    Українські військові збили безпілотники російських окупантів
    Українські військові збили безпілотники російських окупантів
    Фото пресслужби штабу ООС

    «Перший такий випадок стався 3 травня, на Світлодарському напрямку, неподалік селища Новолуганське. Збитий безпілотник був переобладнаний для скидання боєприпасів та здійснення дистанційного мінування. Він містив компоненти, вироблені на підприємствах військового призначення Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, 6 травня поблизу селища Гранітне безпілотник противника, що вів повітряну розвідку, був збитий вогнем зі стрілецької зброї. Як виявилось, цей БПЛА також російського виробництва і знаходиться на озброєнні сухопутних військ держави-агресора.

    «Зафіксовані факти є прямими та незаперечними доказами російської військової агресії проти України. Вказані БПЛА будуть використані як доказ причетності Росії до військового конфлікту на сході України», – наголосили в штабі.

    Теги: бойовики на Донбасі ЗСУ військові безпілотник
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