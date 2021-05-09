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    У гості на парад до Путіна приїхав лише президент Таджикистану

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    Емомалі Рахмон та Володимир Путін під час урочистостей у Москві - У гості на парад до Путіна приїхав лише президент Таджикистану
    Емомалі Рахмон та Володимир Путін під час урочистостей у Москві
    Фото: ТАСС

    Президент Росії у своєму виступі до Дня перемоги не згадав про союзників СРСР по антигітлерівській коаліції

    У Росії 9 травня в багатьох містах пройшли військові паради, головний з яких відбувся на Красній площі в Москві. Володимир Путін на цьому заході мав одного єдиного іноземного гостя – президента Таджикистану Емомалі Рахмона, повідомляє російська служба «Радіо Свобода».

    Президент Росії у своєму виступі до Дня перемоги не згадав про союзників СРСР по антигітлерівській коаліції, а радянських громадян назвав словами «наш народ».

    «Ми завжди будемо пам’ятати, що цей величний подвиг здійснив саме радянський народ. У найважчий час війни, у вирішальних битвах, що визначили результат боротьби з фашизмом, наш народ був один», – сказав Володимир Путін.

    Російський лідер також заявив, що «немає прощення тим, хто знову будує агресивні плани», й згадав якісь «збіговиська недобитих карателів». Проте конкретики у цих тезах не було, тому не ясно які країни він мав на увазі та про яких «карателів» говорив.

    Відео прибуття Путіна на парад в супроводі Рахмона виклав у Twitter канал «Дождь».

    Раніше повідомлялося, що двоюрідний брат королеви Великобританії принц Майкл Кентський виконував функції посередника між російським президентом Володимиром Путіним та бізнесменами з третіх країн, що хотіли мати контакти з кремлівським керівництвом.

    Після нещодавніх офіційних відвідин Києва державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеним заявлені перед тим особисті перемовини президентів України й РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна не відбудуться.

    Нагадаємо, російський опозиційний політик Марк Фейгін вважає, що серед кремлівської еліти знайдеться безліч людей, які хочуть позбутися Путіна та «повісити на нього всіх собак».

    Теги: Марк Фейгін Свобода Путін військові парад СРСР президент
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