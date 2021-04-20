Повстанці вбили президента Чаду одразу після виборів

Політик переобрався на шостий поспіль термін, набравши понад 79 відсотків голосів виборців

Президент африканської країни Чад Ідрісс Дебі Ітна загинув від рук повстанців, одразу після свого переобрання на посаду. Про це інформує France 24 із посиланням на повідомлення армії країни.

«Президент щойно віддав останній подих, захищаючи суверенну державу на полі бою», – наводить видання заяву офіційного представника армії генерал Азема Бермандоа Агуни.

Як повідомляє The Africa Report, очікувалося, що Дебі виголосить переможну промову після отримання попередніх результатів виборів, проте замість цього політик вирішив відвідати солдатів Чаду на передовій, розповів керівник його кампанії Махамат Зен Бада.

Однак загони повстанців напали на урядові війська, в результаті чого Дебі був поранений. Він помер у лікарні.

Нагадаємо, президентські вибори у Чаді відбулись 11 квітня. У день виборів бойовики почали наступ на Чад з баз, розташованих на території Лівії, яка межує з країною на півночі. 19 квітня армія Чаду відзвітувала про ліквідацію понад 300 бойовиків.

Політик переобрався на шостий поспіль термін, набравши понад 79 відсотків голосів виборців. 68-річний Дебі очолював країну протягом понад 30 років.

останнє судове засідання, призначене на 14 квітня, перенесено у зв'язку зі смертю обвинуваченого. Попередньо повідомляється, що в нього був рак мозку.

Тим часом, у понеділок, 19 квітня помер колишній віце-президент США Уолтер Мондейл, повідомляє газета The New York Times з посиланням на представника сім'ї Кеті Танхейм.

Політик помер у своєму будинку. Йому було 93 роки. Причина смерті не повідомляється.