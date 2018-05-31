Військові взяли під охорону ліси в Херсонській області

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Причиною пожеж в Олешківських лісах були умисні підпали

Залучення військових дозволить збільшити периметр лісів, які будуть охороняти

Українські військові спільно з лісниками заступають на охорону лісів Херсонщини.

Відповідне рішення ухвалило керівництво області під час засідання Ради оборони області після двох умисних підпалів в регіоні, повідомив 30 травня керівник ОДА Андрій Гордєєв.

Зазначається, що протягом останніх двох днів в Олешківському лісомисливському господарстві виникли дві великі пожежі: 27 травня – охопила площу 27 га, 28 травня у Раденському лісництві утворилася ще одна пожежа, площа – 600 га.

Залучення військових дозволить збільшити периметр лісів, які будуть охороняти.

Інформацію про умисний підпал оприлюднив заступник начальника Головного управління ДСНС України у Херсонській області Олександр Рудницький.

За його словами, причиною пожеж став людський фактор, а саме – навмисний підпал, а вже розповсюдженню вогню сприяв сильний поривчастий вітер.

Нагадаємо, 27 травня о 13:25 до Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Херсонській області від чергового Національної поліції надійшло повідомлення про пожежу в 3-му та 4-му кварталах Раденського лісництва Олешківського району.

Ще одна пожежа на території цього лісництва виникла 28 травня.

30 травня о 17:00 пожежу, що виникла на території Олешківського лісомисливського господарства, вдалося локалізувати.