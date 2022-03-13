Військовий льотчик РФ закликав окупантів негайно припинити авіанальоти на українські міста (відео)

Штерн: «Миролюбне українське населення не мають бути у прицілах літаків окупантів»

«Боляче дивитись на засипану бомбами та ракетами чудову українську землю»

Заслужений військовий льотчик Росії, полковник авіації Геннадій Ісаакович Штерн, який мешкає в Черкасах, звернувся із закликом до російських льотчиків негайно припинити знищення міст та сіл України. Його звернення опублікувало інформагентство Армія Inform.

«Я виріс на Черкаській землі, звідси пішов до авіації. Боляче дивитись на засипану бомбами та ракетами чудову українську землю, яку у квітні цього року потрібно орати та засівати, а не гробити», - зазначив він у своєму зверненні.

«Ми з вами літали в спільному небі, на одних літаках, з тих самих аеродромів, ми товаришували, я виховав двох командувачів у повітряних силах України західного напрямку – генерал-майора Марченка Олексія Станіславовича та східного – полковника Листопада Валентина Антоновича. Це чудові, відомі люди та льотчики, їхніми іменами можна пишатися», – зазначив Штерн.

Заслужений льотчик підкреслив, що українська інфраструктура, українські військовослужбовці, українські гарні міста, миролюбне українське населення не мають бути у прицілах літаків окупантів, припиняйте бомбардування та обстріли української території з повітря.

«Чекаю на ваше рішення... Час не чекає! Впевнений у небайдужій підтримці всіх ветеранів авіації!», – наголосив він.