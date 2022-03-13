Зеленський звернувся до українців та назвав ключове завдання влади сьогодні

«Розуміємо, усім українцям зараз дуже важко», – сказав президент

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу у неділю, 13 березня. Він розповів про втрати окупантів та назвав ключове завдання влади сьогодні.

«Неділя, але хто зараз зважає на це. 8 років війни, довгої війни на Донбасі. 18-й день повномасштабної агресії, повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Майже 13 тисяч убитих окупантів за 18 днів. Це вже більше, ніж в обох Чеченських війнах. Росія втратила тисячі одиниць військової техніки, вони втратили 74 літаки, 86 гелікоптерів. Ми розуміємо, що у них є ще, але ми розуміємо, що і ми будемо захищатись далі – Україна не здається, військові не здаються, народ не здається. Бореться Україна вся героїчно.

Уже майже 125 тисяч людей ми вивезли на безпечну територію гуманітарними коридорами.

Сьогодні ключове завдання – Маріуполь, наш гуманітарний вантаж, наша гуманітарна колона – у двох годинах від Маріуполя, всього лише 80 кілометрів. Ми робимо все, щоб здолати опір окупантів, які блокують навіть священників православної церкви. Вони супроводжують цей вантаж – їжу, воду, медикаменти. 100 тонн найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам.Усі дипломатичні зусилля – щоб вантаж дійшов. Подивимося, чи здатні в Москві почути.

Розуміємо, усім українцям зараз дуже важко. Усім 40 мільйонам українців, але ми переможемо, і це 100%.», – сказав Зеленський.

Раніше радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів про ситуацію станом на ранок 13 березня.

Арестович також додав, що здійснюються дипломатичні та гуманітарні зусилля для евакуації мирних мешканців із оточених міст.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються обійти Миколаїв, щоб напасти на Одесу. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Великої Британії.

Також російсько-окупаційні війська здійснили авіаудар по Миколаєву. Внаслідок чого 13 березня загинули девятеро людей.



