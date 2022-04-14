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    Військовий РФ у передсмертному посланні благав брата не їхати воювати в Україну

    Військовий РФ благав брата стати дезертиром в Росії, але не їхати в Україну та не перетворюватися там на труп&nbsp; - Військовий РФ у передсмертному посланні благав брата не їхати воювати в Україну
    Військовий РФ благав брата стати дезертиром в Росії, але не їхати в Україну та не перетворюватися там на труп 
    фото з відкритих джерел

    Він застерігав родича, що єдиний спосіб повернутися з України в Росію – це померти

    Російський окупант, якого нещодавно ліквідували українські військові, перед смертю «прозрів» та благав свого рідного брата не погоджуватися їхати воювати з бійцями ЗСУ. Передсмертну розмову російського загарбника опублікували у Telegram-каналі СБУ.

    Голосові повідомлення, адресовані родичу співробітники СБУ знайшли у телефоні ліквідованого російського військового.

    Він намагався застерегти свого брата, що з відкритою кримінальною справою за дезертирство ще можна жити, а от єдиний шлях повернутися з війни в Україні – поїхати «грузом 200».

    «Тут узагалі ніхто нікого за людей не вважає. У нас люди просто так помирають, їхні тіла навіть не забирають. Якщо ти відбився від колони – усім по*уй. Ніхто тебе шукати не буде», − поскаржився російський окупант родичу.

    У СБУ висловили сподівання, що «посилка» з надписом «вантаж 200» стане ще одним аргументом для брата знищеного військового, що приїжджати воювати з українцями не варто.

    Нагадаємо, раніше російський окупант розповів, що його найбільше налякало в Україні.

    Військові РФ почали боятися вже навіть написів на парканах.

    Теги: росія СБУ війна
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    Військовий РФ у передсмертному посланні благав брата не їхати воювати в Україну