Військовий РФ у передсмертному посланні благав брата не їхати воювати в Україну
Він застерігав родича, що єдиний спосіб повернутися з України в Росію – це померти
Російський окупант, якого нещодавно ліквідували українські військові, перед смертю «прозрів» та благав свого рідного брата не погоджуватися їхати воювати з бійцями ЗСУ. Передсмертну розмову російського загарбника опублікували у Telegram-каналі СБУ.
Голосові повідомлення, адресовані родичу співробітники СБУ знайшли у телефоні ліквідованого російського військового.
Він намагався застерегти свого брата, що з відкритою кримінальною справою за дезертирство ще можна жити, а от єдиний шлях повернутися з війни в Україні – поїхати «грузом 200».
«Тут узагалі ніхто нікого за людей не вважає. У нас люди просто так помирають, їхні тіла навіть не забирають. Якщо ти відбився від колони – усім по*уй. Ніхто тебе шукати не буде», − поскаржився російський окупант родичу.
У СБУ висловили сподівання, що «посилка» з надписом «вантаж 200» стане ще одним аргументом для брата знищеного військового, що приїжджати воювати з українцями не варто.
Нагадаємо, раніше російський окупант розповів, що його найбільше налякало в Україні.
Військові РФ почали боятися вже навіть написів на парканах.