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    Перехоплені розмови окупантів: вони в шоці від власних втрат (відео)

    Армія окупантів абсолютно точно не тяне на&nbsp;&laquo;вторую в мире&raquo; - Перехоплені розмови окупантів: вони в шоці від власних втрат (відео)
    Армія окупантів абсолютно точно не тяне на «вторую в мире»
    з відкритих джерел

    За час активної фази війни, окупанти втратили більше 12 тисяч солдатів

    Почався третій тиждень відкритої війни росії проти України. Бліцкріг окупантів провалився і тепер вони вдаються до все більш підлих тактик.

    Але навіть так, їх втрати перевищують найгірші їх очікування, що відображається у перехоплених розмовах.

    Так, один окупант телефонує іншому, що ще не встиг потрапити до України.

    «Уяви, всі полки роз***ані. З 62 танків лише 13 вціліло!» жаліється той, що вже побачив війну на власні очі.

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    Інший окупант подзвонив дружині і став ридати у слухавку.

    «Стояли з хлопцем, курили. І тут - пух - і куля в голову, немає хлопця»

    Дружина окупанта не сильно вразилась цією історією і питала, коли ж її чоловік повернеться. Адже по контракту вони мають бути на фронті три місяці. А потім має прийти заміна.

    «Яка заміна, нікому заміняти бо всі вже тут» скрушно відповів її чоловік.

    І ще одна феєрична розмова, яку змогли перехопити наші спецслужби. Окупант розповідає дівчині про ідіотизм у їх рядах.

    «Понапиваються вночі і самі по собі стріляти починають. Страшно виходити на вулицю. Крім того, вся техніка ламається, хоча на перевірках завжди казали, що все у порядку».

    Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії.

    Також вже не секрет, що російська армія вже має великі проблеми із забезпеченням.

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    Теги: окупанти армія війна військові чоловік дружина #stoprussia
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    Перехоплені розмови окупантів: вони в шоці від власних втрат (відео)