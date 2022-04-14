Розмови окупантів. Рашист зізнався, що переїхав танком цивільне авто (відео)

Загарбники смакують і вихваляються своїми воєнними злочинами

У той час як офіційний Кремль відкидає будь-які звинувачення у звірствах російських окупантів, ті охоче обговорюють це у приватних розмовах.

В одному з численних перехоплень СБУ, загарбники смакують і вихваляються новою «розвагою» – вони на танках переїжджають легкові автомобілі.

«Я теперь знаю, что мой «трактор» спокойно машину переезжает», – говорить російський загарбник, який ще декілька тижнів тому стояв під Києвом.

«И с какой скоростью надо ехать?» – перепитує співрозмовник. Це єдине запитання, яке його цікавило.

«Я еб*шил где то 40 км/час. Перелетел, дай Боже! Думал, обратно на колеса не встанет», – відповідає ворожий вояка. Називає це «спортивним інтересом»…

«Що ж, окупанти, це вам не «танчики». Служба безпеки вже відкрила 2882 кримінальні провадження, пов’язані з війною РФ проти України. І всі вони будуть доведені до кінця», – запевнили у СБУ.

Нагадаємо, спецпризначенці показали відео ліквідації техніки росіян, яку окупанти заховали між житловими будинками. Це відбулося на Донеччині.

Спецпризначенці розповіли, що колона окупантів зайшла до одного з населених пунктів. Там росіяни намагалися заховати техніку поміж житлових будинків. Однак мить, і брухт ворога (БМП, «Камаз», «Урал») потрапляє до пекла.