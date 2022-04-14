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    Розмови окупантів. Рашист зізнався, що переїхав танком цивільне авто (відео)

    Частина окупантів вже&nbsp;&laquo;накаталися&raquo; - Розмови окупантів. Рашист зізнався, що переїхав танком цивільне авто (відео)
    Частина окупантів вже «накаталися»
    фото з відкритих джерел

    Загарбники смакують і вихваляються своїми воєнними злочинами

    У той час як офіційний Кремль відкидає будь-які звинувачення у звірствах російських окупантів, ті охоче обговорюють це у приватних розмовах.

    В одному з численних перехоплень СБУ, загарбники смакують і вихваляються новою «розвагою» – вони на танках переїжджають легкові автомобілі.

    «Я теперь знаю, что мой «трактор» спокойно машину переезжает», – говорить російський загарбник, який ще декілька тижнів тому стояв під Києвом.

    «И с какой скоростью надо ехать?» – перепитує співрозмовник. Це єдине запитання, яке його цікавило.

    «Я еб*шил где то 40 км/час. Перелетел, дай Боже! Думал, обратно на колеса не встанет», – відповідає ворожий вояка. Називає це «спортивним інтересом»…

    «Що ж, окупанти, це вам не «танчики». Служба безпеки вже відкрила 2882 кримінальні провадження, пов’язані з війною РФ проти України. І всі вони будуть доведені до кінця», – запевнили у СБУ.

    Нагадаємо, спецпризначенці показали відео ліквідації техніки росіян, яку окупанти заховали між житловими будинками. Це відбулося на Донеччині.

    Спецпризначенці розповіли, що колона окупантів зайшла до одного з населених пунктів. Там росіяни намагалися заховати техніку поміж житлових будинків. Однак мить, і брухт ворога (БМП, «Камаз», «Урал») потрапляє до пекла.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Розмови окупантів. Рашист зізнався, що переїхав танком цивільне авто (відео)