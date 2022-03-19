«Бабуся отруїла пиріжки – вісім трупів»: нове перехоплення розмови окупантів

Рашисти переповідають один одному страшні історії про те, як їх не люблять українці

«Гліб у Воронежі каже, що камазами трупи привозять!», – можна почути на записах

Російські загарбники, які звірствують в Україні вже 24-й день, скаржаться на те, що їм нема чого їсти, а тіла вбитих росіян звідти вивозять пачками.

Свіже перехоплення розмови окупантів опублікував радник очільника МВС Антон Геращенко.

«Вчора ще чотири труни привезли!», «А знаєш, скільки ми відправили?! Купу!», «Гліб у Воронежі каже, що камазами трупи привозять!», – можна почути на записах. Також окупанти зізнаються, що їм нема чого їсти, сухпайки закінчилися, а нові харчі не надходять. Так, була перехоплена наступна розмова окупанта з нареченою: Нам тут їсти нічого. Вчора качку стирили! Магазини бомбимо. Ми голодуємо!

По теліку показують, що місцеві продукти самі віддають.

Ага! Бабуся одна пиріжки принесла – вісім людей у цинку поїхало.

В сенсі? Із чим пиріжки?

З отрутою! Раніше СБУ перехопила розмову окупанта, який скаржився на великі втрати.

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