«Бабуся отруїла пиріжки – вісім трупів»: нове перехоплення розмови окупантів
Рашисти переповідають один одному страшні історії про те, як їх не люблять українці
фото з відкритих джерел
«Гліб у Воронежі каже, що камазами трупи привозять!», – можна почути на записах
Російські загарбники, які звірствують в Україні вже 24-й день, скаржаться на те, що їм нема чого їсти, а тіла вбитих росіян звідти вивозять пачками.
Свіже перехоплення розмови окупантів опублікував радник очільника МВС Антон Геращенко.
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