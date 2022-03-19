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    «Бабуся отруїла пиріжки – вісім трупів»: нове перехоплення розмови окупантів

    Рашисти переповідають один одному страшні історії про те, як їх не люблять українці - «Бабуся отруїла пиріжки – вісім трупів»: нове перехоплення розмови окупантів

    Рашисти переповідають один одному страшні історії про те, як їх не люблять українці

    фото з відкритих джерел

    «Гліб у Воронежі каже, що камазами трупи привозять!», – можна почути на записах

    Російські загарбники, які звірствують в Україні вже 24-й день, скаржаться на те, що їм нема чого їсти, а тіла вбитих росіян звідти вивозять пачками.

    Свіже перехоплення розмови окупантів опублікував радник очільника МВС Антон Геращенко.

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    Теги: росія МВС окупанти СБУ Антон Геращенко війна отруєння продукти Україна окупація радник #stoprussia
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    «Бабуся отруїла пиріжки – вісім трупів»: нове перехоплення розмови окупантів