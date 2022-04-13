Російський окупант розповів, що його найбільше налякало в Україні

Російські військові почали боятися навіть написів про Путіна на стінах будинків

Військовий РФ почав боятися уже навіть написів на парканах

Найбільше російських військових в Україні налякав шалений спротив цивільного населення. Про це свідчать розмови окупантів із близькими, які перехопили фахівці СБУ.

Російський військовий, який приїхав в нашу країну вбивати українців, шокований та вражений тим опором, який загарбникам дають цивільні.

«Стільки вже злягло, такі втрати... Жителі нам не раді. У селі колись стояли – жінка вийшла і просто почала обстрілювати колону», – поскаржився військовий РФ у телефонній розмові з загарбником.

Окупанта також налякали написи на парканах та стінах будинків.

«Скрізь на парканах написи: «Російські окупанти, йдіть! Ми вас не кликали! Ми на вас не чекали», «Росія – загарбники», «Путін – ху*ло», − розповів він телефоном.

Російський військовий також зізнався, що починає боятися власного командування більше. ніж міфічних нацистів і бендерівців.

«Ніхто з нас цим пишатися не буде… Вони – довбо*би, я своїх боюся більше, ніж бандерівців», − сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що херсонці натовпом рушили на російських окупантів, не боячись пострілів.

Протестний мітинг відбувся в центрі Херсона 7 березня. Жителі міста вийшли на вулиці, щоб показати своє ставлення до загарбників.