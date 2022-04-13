Російський окупант розповів, що його найбільше налякало в Україні
Військовий РФ почав боятися уже навіть написів на парканах
Найбільше російських військових в Україні налякав шалений спротив цивільного населення. Про це свідчать розмови окупантів із близькими, які перехопили фахівці СБУ.
Російський військовий, який приїхав в нашу країну вбивати українців, шокований та вражений тим опором, який загарбникам дають цивільні.
«Стільки вже злягло, такі втрати... Жителі нам не раді. У селі колись стояли – жінка вийшла і просто почала обстрілювати колону», – поскаржився військовий РФ у телефонній розмові з загарбником.
Окупанта також налякали написи на парканах та стінах будинків.
«Скрізь на парканах написи: «Російські окупанти, йдіть! Ми вас не кликали! Ми на вас не чекали», «Росія – загарбники», «Путін – ху*ло», − розповів він телефоном.
Російський військовий також зізнався, що починає боятися власного командування більше. ніж міфічних нацистів і бендерівців.
«Ніхто з нас цим пишатися не буде… Вони – довбо*би, я своїх боюся більше, ніж бандерівців», − сказав він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що херсонці натовпом рушили на російських окупантів, не боячись пострілів.
Протестний мітинг відбувся в центрі Херсона 7 березня. Жителі міста вийшли на вулиці, щоб показати своє ставлення до загарбників.