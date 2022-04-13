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    Російський окупант розповів, що його найбільше налякало в Україні

    Російські військові почали боятися навіть написів про Путіна на стінах будинків - Російський окупант розповів, що його найбільше налякало в Україні
    Російські військові почали боятися навіть написів про Путіна на стінах будинків
    фото з відкритих джерел

    Військовий РФ почав боятися уже навіть написів на парканах

    Найбільше російських військових в Україні налякав шалений спротив цивільного населення. Про це свідчать розмови окупантів із близькими, які перехопили фахівці СБУ.

    Російський військовий, який приїхав в нашу країну вбивати українців, шокований та вражений тим опором, який загарбникам дають цивільні.

    «Стільки вже злягло, такі втрати... Жителі нам не раді. У селі колись стояли – жінка вийшла і просто почала обстрілювати колону», – поскаржився військовий РФ у телефонній розмові з загарбником.

    Окупанта також налякали написи на парканах та стінах будинків.

    «Скрізь на парканах написи: «Російські окупанти, йдіть! Ми вас не кликали! Ми на вас не чекали», «Росія – загарбники», «Путін – ху*ло», − розповів він телефоном.

    Російський військовий також зізнався, що починає боятися власного командування більше. ніж міфічних нацистів і бендерівців.

    «Ніхто з нас цим пишатися не буде… Вони – довбо*би, я своїх боюся більше, ніж бандерівців», − сказав він.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що херсонці натовпом рушили на російських окупантів, не боячись пострілів.

    Протестний мітинг відбувся в центрі Херсона 7 березня. Жителі міста вийшли на вулиці, щоб показати своє ставлення до загарбників.

    Теги: росія окупанти війна
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    Російський окупант розповів, що його найбільше налякало в Україні