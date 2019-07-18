Військовослужбовці Сухопутних військ ЗСУ записали відео на підтримку нацгвардійця Марківа



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«Сьогодні кожен із нас - Віталій Марків!» - заявили в Сухопутних військах ЗСУ

Військові заявили, що вважають рішення італійського суду щодо Марківа «черговим проявом російської гібридної війни»

Військовослужбовці Сухопутних військ Збройних Сил України записали відео на підтримку засудженого в Італії за вбивство журналіста нацгвардійця Віталія Марківа.

Відео 18 липня було опубліковане на сторінці Сухопутних військ ЗСУ в Facebook.

«Днями італійським судом в місті Павія було засуджено до 24 років позбавлення волі військовослужбовця Національної Гвардії України Віталія Марківа, який в Італії провідував хвору маму. Ми вважаємо таке рішення є черговим проявом російської гібридної війни, яка сьогодні ведеться проти України практично по всьому світу», - говориться у заяві військовослужбовців.

Зауважується, що якщо залишити цей факт без уваги міжнародної спільноти, то «за фальшивими свідченнями сьогодні може бути звинувачений та засуджений кожний захисник не тільки України, але й Європейської спільноти від російської агресії».

«Сьогодні кожен із нас – Віталій Марків! Своїм зверненням ми висловлюємо підтримку Віталію, його рідним і близьким. Сподіваємось на підтримку і поширення нашої ініціативи. Ніхто не може залишатися байдужим!» - заявили в Сухопутних військах ЗСУ.

Нагадаємо, посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що процес проти нацгвардійця Віталія Марківа був «спецоперацією Росії, організованою в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії».

Раніше повідомлялося, що суд присяжних в італійському місті Павія 12 липня визнав бійця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом 2014 року. Суд засудив 29-річного українця до 24 років ув’язнення.

Суд у справі нацгвардійця Віталія Марківа протягом 90 днів має оприлюднити мотивацію вироку, відповідно до якого українця засудили до 24 років ув’язнення.

Колишній заступник генерального прокурора України Євген Єнін вважає «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена» вирок для нацгвардійця Віталія Марківа.