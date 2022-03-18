Гол Ярмоленка вивів «Вест Гем» до ¼ фіналу Ліги Європи. Усі результати єврокубків

Гол Андрія Ярмоленка у додатковий час в матчі з «Севільєю» вивів «Вест Гем» до ¼ фіналу Ліги Європи

Визначилися усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи та Ліги конференцій УЄФА

Ліга Європи. 1/8 фіналу:

«Баєр» – «Аталанта» – 0:1 (перший матч – 2:3). Жеремі Бога, 90 хв.;

«Галатасарай» – «Барселона» – 1:2 (0:0). Маркан, 28 хв. – Педрі, 37 хв., П’єр-Емерік Обамеянг, 50 хв.;

«Монако» – «Брага» – 1:1 (0:2). Аксель Дісасі, 90 хв. – Руїс, 20 хв.;

«Црвена Звезда» – «Рейнджерс» – 2:1 (0:3). Мірко Іванич, 10 хв., Ель Фарду Бен Набуан, 90+3 хв. – Раян Кент, 56 хв.;

«Айнтрахт» Франкфурт» – Бетіс – 1:1 (2:1). Мартін Гінтереггер, 120+1 хв. – Борха Іглесіас, 90 хв. Перемога франкфуртців по сумі двох матчів після додаткового часу.

«Вест Гем» – «Севілья» – 2:0 (0:1). Томаш Соучек, 39 хв. Андрій Ярмоленко, 112 хв. Перемога лондонців у додатковий час. Українець вийшов на поле на 87 хв. і відіграв до кінця матчу.

«Ліон» – «Порту» – 1:1 (1:0). Мусса Дембеле, 13 хв. – Пепе, 27 хв.

«Спартак» – «Лейпциг» – технічна поразка «Спартака» через виключення з турніру.

Отже, до чвертьфіналу Ліги Європи вийшли:

«Аталанта», «Барселона», «Брага», «Рейнджерс», «Айнтрахт» Франкфурт», «Вест Гем», «Ліон», «Лейпциг».

Ліга конференцій, 1/8 фіналу:

«АЗ Алкмар» – «Буде/Глімт» – 2:2 після додаткового часу. (перший матч 1:2). Евангелос Павлідіс, 18 хв., 30 хв. – Амаль Пеллегріно, 26 хв., Альфонс Сампстед, 105+1 хв.;

«Базель» – «Марсель» – 1:2 (1:2). Дан Ндоє, 63 хв., – Дженгіз Ундер, 74 хв., Валентен Ронж’є, 90+3 хв.;

«Копенгаген» – «ПСВ» – 0:4 (4:4). Еран Захаві, 10 хв., 79 хв., Маріо Гетце, 38 хв., Чуквунонсо Мадуеке, 90+1 хв.;

«Ренн» – «Лестер» – 2:1 (0:2). Бенжамен Буріжо, 8 хв., Флав’єн Те – Веслі Фофана, 51 хв.;

«Гент» – «ПАОК» – 1:2 (0:1). Лоран Депуатр, 40 хв. – Хосе Креспо, 20 хв., Дуглас Аугусто, 77 хв.

«ЛАСК» – «Славія» Прага – 4:3 (1:4) Філіпп Візінгер, 36 хв., 76 хв., Андреас Грубер, 87 хв., Александер Шмідт, 89 хв. – Петер Олаїнка, 24 хв., Александер Ба, 37 хв., Їра Сор, 62 хв.

«Рома» – «Вітесс» – 1:1 (1:0). Таммі Ебрахам, 90+1 хв. – Максимільян Віттек, 62 хв.

«Феєноорд» – «Партизан» – 3:1 (5:2). Сір'єль Дессер, 45 хв., Рісс Нелсон, 59 хв., Браян Лінссен, 90 хв. – Рікардо Гомеш, 61 хв.

У чвертьфіналі Ліги конференцій зіграють:

«Буде/Глімт», «Марсель», «ПСВ», «Лестер», «Феєноорд», «Славія» Прага, «Рома», «ПАОК».

Жеребкування ¼ фіналу Ліги Європи і Ліги конференцій відбудеться 18 березня о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, у середу, 16 березня визначилися усі учасники ¼ фіналу Ліги чемпіонів.

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