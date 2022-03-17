Словенський футболіст Вербич передав українській армії дрон та бронежилети

Знайти все необхідне Беньяміну Вербичу допомогла його дівчина

Крайній півзахисник київського «Динамо» Беньямін Вербич, який на правах оренди зараз грає у Польщі, розповівSport.ua про те, як зумів допомогти українській армії.

«Коли почалася війна, я хотів допомогти українській армії фінансово, але дядько моєї дівчини підказав, що українським військовим необхідні дрон з тепловізором, бронежилети, медикаменти та джгути для зупинки кровотечі. І я вирішив знайти ці речі у ЄС.

Це виявилося нелегко, але спільно з друзями та дівчиною нам вдалося закупити все необхідне та переслати в Україну. На сьогоднішній день дрон, бронежилети та медикаменти вже у розпорядженні української армії», – сказав Вербич.

Нагадаємо, що польський футболіст, захисник збірної Польщі та італійського клубу «Беневенто» Каміль Глік придбав автомобіль швидкої допомоги для українських дітей, щоб допомогти їм швидше добиратися до Польщі. Після закінчення війни цей автомобіль передадуть одній із українських лікарень.