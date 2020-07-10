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    Влада Барбадосу хоче запустити річну візу для віддалених працівників

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    З 12 липня Барбадос відновлює міжнародне авіасполучення - Влада Барбадосу хоче запустити річну візу для віддалених працівників
    З 12 липня Барбадос відновлює міжнародне авіасполучення

    Наразі уряд країни допрацьовує деталі щодо річної візи

    Уряд Барбадосу планує запустити нову візу на 12 місяців для віддалених працівників, адже через епідемію коронавірусу люди не прив'язані до офісів.

    Про це повідомляє The Insider.

    Прем'єр-міністрека країни Міа Моттлі назвали нову візу «барбадоським привітанням». Мотлі вважає, що в Барбадосі люди «зможуть працювати електронно, не повертаючись до інших країн».

    За її словами, наразі короткострокові подорожі багатьом не до вподоби через обмеження, які постійно змінюються, натомість річне перебування на острові зробить подорож більш бажаною. Таким чином у країні намагаються відродити туризм.

    Поки уряд допрацьовує деталі щодо цієї візи. Наразі невідомо, коли її запустять.

    Водночас з 12 липня Барбадос відновлює міжнародне авіасполучення. Туристам із країн з високим рівнем ризику (понад 10 000 нових випадків за останні сім днів) потрібно пройти тест на Covid-19 за 72 годин після від'їзду. Мандрівникам із країн із низьким рівнем ризику (менше за 100 випадків за тиждень) можуть пройти тест за тиждень до вильоту.

    Також туристи можуть зробити тест і на острові, але тоді доведеться власним коштом самоізолюватися до отримання результатів. У разі, якщо результат виявиться позитивним, їх ізолюють, де за ними «будуть спостерігати представники Міністерства охорони здоров'я».

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