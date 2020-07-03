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    Суспільство

    Туреччина готова видавати українцям короткострокові дозволи на проживання

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    Туреччина готова видавати українцям короткострокові дозволи на проживання - Туреччина готова видавати українцям короткострокові дозволи на проживання
    Туреччина готова видавати українцям короткострокові дозволи на проживання

    Українцям, які проходять лікування в Туреччині, можуть спростити видачу віз

    Туреччина дозволила українцям отримувати короткострокові туристичні види на проживання. Також для українців, що проходять лікування в Туреччині, хочуть спростити візові вимоги.

    Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

    Це питання було обговорено під час зустрічі глав МЗС України і Туреччини Кулеби Дмитра і Мевлюта Чавушоглу в Анкарі.

    «Турецька сторона також поінформувала про включення України до списку країн, громадяни яких мають право на отримання короткострокових туристичних видів на проживання, а також про готовність опрацювати питання спрощення візових вимог для громадян України, які проходять лікування в Туреччині. Міністри домовилися активізувати роботу щодо укладення двосторонньої угоди про соціальне забезпечення», - йдеться в повідомленні.

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    Туреччина МЗС міністр візи хвороби Дмитро Кулеба час
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