Туреччина готова видавати українцям короткострокові дозволи на проживання



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Туреччина готова видавати українцям короткострокові дозволи на проживання

Українцям, які проходять лікування в Туреччині, можуть спростити видачу віз

Туреччина дозволила українцям отримувати короткострокові туристичні види на проживання. Також для українців, що проходять лікування в Туреччині, хочуть спростити візові вимоги.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Це питання було обговорено під час зустрічі глав МЗС України і Туреччини Кулеби Дмитра і Мевлюта Чавушоглу в Анкарі.

«Турецька сторона також поінформувала про включення України до списку країн, громадяни яких мають право на отримання короткострокових туристичних видів на проживання, а також про готовність опрацювати питання спрощення візових вимог для громадян України, які проходять лікування в Туреччині. Міністри домовилися активізувати роботу щодо укладення двосторонньої угоди про соціальне забезпечення», - йдеться в повідомленні.

Очільники зовнішньополітичних відомств обговорили гуманітарне співробітництво, наголосивши на важливості міжлюдських стосунків у взаємодії держав та необхідності просувати людиноцентричний порядок денний.

Дмитро Кулеба та Мевлют Чавушоглу висловили сподівання, що вже невдовзі будуть завершені внутрішньодержавні процедури і запрацює угода про взаємне визнання водійських посвідчень.

Дмитро Кулеба подякував турецькій стороні за надану гуманітарну допомогу для протидії поширенню пандемії коронавірусу. Очільники зовнішньополітичних відомств обговорили взаємодію у питанні розробки, виробництва та тестування вакцини та ліків від цієї хвороби.

Український міністр відзначив зусилля турецької сторони з гарантування безпеки іноземних туристів після початку туристичного сезону. Він наголосив на необхідності неухильно дотримуватися запроваджених у Туреччині високих вимог до готелів, які прийматимуть іноземних гостей, зокрема, відвідувачів з України. За його переконанням, відповідальна поведінка подорожуючих – єдиний шлях до відновлення звичного для всіх літнього відпочинку.