Трюдо хоче наблизити лібералізацію візового режиму з Канадою – Зеленський



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Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

В Україні та Канаді хочуть «крок за кроком» наблизити момент лібералізації візового режиму

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримує лібералізацію візового режиму між Україною та Канадою.

По це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail.

«Важливий момент, про який ми з ним (Трюдо, - ред) також говорили, – це лібералізація візового режиму. Між нашими країнами є економічні відносини, є геополітика. І наші люди мають відчувати себе однаково вільно, просто, відкрито – як канадці в Україні, так і українці в Канаді. Тому ми говоримо про лібералізацію. Мені здається, що Джастін підтримує цей напрям, хочеться крок за кроком наблизити цей момент», - наголосив він.

Як відомо, у 2019 році Канада відмовила у візі понад 26% заявникам з України. Порівняно з попередніми роками ситуація з відмовами у візах «радикально не змінилася».

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили питання щодо спрощення візового режиму між країнами та можливість співпраці у протидії коронавірусу.

Тюдо зазначив, що, попри складну ситуацію, зараз є можливість переглянути візовий режим для його лібералізації, і над цим потрібно працювати.