Чернівці – «червона зона». Як столиця Буковини воює з урядом інтерв'ю

В.о. міського голови Чернівців Василь Продан

«Жодна школа у нас не працює. Київ залякав директорів і вчителів»

Чернівецька міська рада подала позов до окружного суду Києва на уряд. Владу міста не влаштувало рішення Кабміну, який зарахував Чернівці до «червоної» зони карантину. До цього на такі ж кроки зважились Івано-Франківськ і Тернопіль.

Влада Чернівців, зокрема, вимагає відновити роботу шкіл.

Обласний центр перебував у «червоній зоні» з кінця серпня. Але одразу після запровадження жорстких обмежень міська влада вирішила їх послабити на власний розсуд. Місцеві депутати дозволили працювати ринкам, спортклубам і кафе.

Чиновники аргументують: кількість хворих у місті не збільшується, вона приблизно однакова щодня, тому посилювати карантин немає потреби. У Чернівцях пам’ятають тотальні обмеження навесні. Тоді керівництво міста стикнулося з протестами через закриття ринків. Нині особливо напередодні місцевих виборів місцеві керманичі особливо не прагнуть накладати нові обмеження. І це попри те, що, за повідомленням самої ж влади Чернівців, вже наприкінці серпня у лікарнях міста, визначених для прийому хворих на Covid-19, залишалися всього 30 вільних ліжок.

В інтерв’ю «Главкому» секретар міськради, в.о. міського голови Василь Продан тепер переконує, що насправді дефіциту «ковідних» ліжок нема. Чиновник оцінює збитки, які місту завдали карантинні заходи, запроваджені з Києва, та вимагає компенсації від центру.

Міськрада обіцяла позов до Кабміну через незгоду з «червоною» зоною карантину. Вже подали його?

Минулого тижня ми підготували, а зранку 14 вересня відправили позов до окружного адміністративного суду Києва. Адже це неконституційне, незаконне рішення (про карантин). Для того, щоби вводити якесь обмеження, треба прийняти їх Верховною Радою, а не Кабміном. Конституційний суд прийняв рішення, що такі обмеження не є конституційними, вони порушують права людей на освіту, на працю і ще багато яких норм. Тому я не сумніваюся, що так само і це переведення Чернівців до «червоної» зони буде скасовано.

Переведення на дистанційне навчання, за задумом урядовців, мало б мінімізувати поширення вірусу. Маєте пропозицію, як захистити дітей?

У нас є гарний приклад сусіднього Тернополя, де діти вже проходили до школи пів місяця. І жодних спалахів це не викликало. Тобто це чітко вказує на те, що всі страхи перебільшені. Всі школи працюють і всі садочки.

«Коли діти сидять вдома закриті в чотирьох стінах, вони стають здоровішими?»

Міносвіти попереджає про штрафи для директорів шкіл до 34 тис. грн і навіть про кримінальну відповідальність у разі, якщо відкриються школи. Штраф за директора сплачуватиме міськрада?

Міносвіти настільки залякало директорів шкіл, дошкільних установ, що ті бояться відкривати заклади. Хоча міська рада прийняла рішення, що директори і керівники навчальних закладів приймають рішення навчатися чи ні на власний розсуд. Мені здається, що мета таких роз’яснень урядовців, зокрема про кримінальну відповідальність, у тому, щоби залякати вчителів і директорів. Бо, можливо, це люди, які не можуть воювати, і ми, як міська влада, також не можемо воювати з Києвом, вчителями і директорами. Абсолютно неправильно, коли йде ось таке залякування, що ви, мовляв, будете отримувати по три роки ув’язнення, якщо не доведи Господи, щось станеться.

Скажіть будь ласка, коли діти сидять вдома закриті в чотирьох стінах, вони стають здоровішими? Звичайно вони хворіють ще більше, просто ми не діагностуємо ніяк, але це точно шкодить їхньому здоров’ю. Коли десятки тисяч чернівецьких дітей не можуть нормально відвідувати школу, відповідно не можуть рухатися, не спілкуються з однолітками, я вважаю, що це призведе до гірших наслідків.

Сьогодні хоч одна школа працює в Чернівцях?

Жодна.

А як на проблему дивляться самі директори шкіл?

Вони кажуть, що ми боїмось. Бо хто нас захистить, коли буде відкрита кримінальна справа? Ясно, що міська рада повністю надаватиме юридичну підтримку, але в якому психологічному кліматі буде жити ця людина, як вона переживатиме, поки йтимуть всі ці судові розгляди. Якщо держава хотіла залякати вчителів і директорів, то їй це вдалося.

У серпні міськрада просила поліцію не штрафувати громадян за порушення карантинних правил. Правоохоронці дослухалися?

Більш-менш лояльно ставилися. Звичайно, штрафи виписували, в тому числі на керівника дошкільної установи. Це було ще в серпні. Але це не є масовим, за що я дякую правоохоронцям.

Наскільки школи Чернівців забезпечені масками? Це турбота міської влади чи батьків?

Ми, як міська влада, маємо забезпечувати, але це не тільки наше питання. У бюджеті на початку року ніхто не передбачав, що це буде. Тобто наскільки ми можемо, настільки і забезпечуємо і вчителів, і технічний персонал цих закладів. В тому числі засобами дезінфекції. На перші три тижні цього місяця ми забезпечили, потім, якщо буде потреба, виділятимемо гроші. Але, звичайно так само хотіли би, аби держава допомагала. Якщо є коронавірусний фонд, то ми вважаємо, що з нього і міська влада має отримувати гроші, особливо в тих зонах, які ви визначаєте помаранчевими чи червоними. Тобто ви вводите обмеження, зобов’язуєте людей мати ці засоби захисту, але ж їх треба десь брати і гроші на це також. Якщо ви зупиняєте всі магазини і ринки, всю підприємницьку діяльність, перевезення, то де людям брати гроші? Якщо зупиняєш – відшкодовуй. Я зараз про Кабмін.

Місто отримує щось з цього коронавірусного фонду?

У нас тільки лікарні отримують ось ці так звані коронавірусні пакети на хворих. Ніяких інших грошей ми не отримуємо.

Які збитки коронавірус і карантин завдали місту?

Близько 140 млн грн, до кінця року очікується 200 млн. Скільки нам треба для того, щоб забезпечити місто всіма необхідними засобами? Це, звичайно, великі суми, десь до 200 млн грн на місяць, особливо коли вводяться такі жорсткі обмеження.

Ми хочемо позичити ці гроші у державного банку для того, щоби ми могли нормально закінчити рік. Маємо отримати погодження в Мінфіні. Домовилися про ставку – 11% річних. Це є більш-менш нормально, але Мінфін нам поки це не погоджує.

«Степанов сказав, що нас почув»

Ви разом з іншими головами обласних центрів 14 вересня у Zoom спілкувалися з міністром Максимом Степановим. Чи ставили питання про ці витрати? Чи готовий уряд їх компенсувати?

Не тільки ми, а й інші міста заявляли про збитки, зокрема міський голова Львова Андрій Садовий. Пан Степанов запропонував оформити наші пропозиції і надіслати у письмовому вигляді. От зараз і готую лист, щоби нам відшкодували 140 млн грн.

Степанов під час брифінгу сказав, що від обласних центрів надійшли пропозиції, як вирішити проблему навчання школярів. У чому вони полягали?

«Червона зона» – це Івано-Франківськ, Тернопіль і ми. Але у Тернополі нині і так відкриті школи. В Івано-Франківську збиралися з 15 вересня відкривати. Під час виступу з Хмельницького пролунала інформація, що з 1 червня у цьому місті працюють усі дитячі садочки і немає жодної дитини, яка би захворіла. Якщо так, то від такого відкриття немає небезпеки. Але це місто можуть відправити до «червоної» зони, вони вже на підході. У них 1217 класів у школах, вони два тижні працюють, тільки 13 класів пішли на карантин, бо протягом двох тижнів хтось захворів на коронавірус. Ну як зупиняти усе навчання, якщо в якомусь з класів є 1-2 учні, які захворіли?

Що відповів міністр?

Сказав, що він нас почув. І попросив письмово наші аргументи викласти. Пообіцяв підняти це питання на засіданні уряду в середу 16 вересня.

Люди відверто ігнорують найелементарніші правила безпеки, нехтують масками. Це тому, що влада не пояснює важливість таких заходів?

Не можна сказати, що люди аж так сильно нехтують безпекою. От є у нас спецперевезення, ми не повністю зупинили громадський транспорт. Ним перевозять лікарів, вчителів. Адже самі вчителі ходять на роботу, хоч діти поки дистанційно. Абсолютно всі люди в транспорті їздять у масках. Якщо говорити, що на вулиці люди мають ходити в масках, так той же головний санітарний лікар,Віктор Ляшко каже, що не треба на вулицях. Люди на вулицях переважно їх не носять.

В місті ринки працюють?

Ринки працюють.

Але вимоги до «червоної зони» карантину такі, що ані ринки, ані кафе, ані спортзали не мають працювати.

Міська рада з 25 серпня прийняла рішення (рішення про пом’якшення карантину), яким ввела певні обмеження на території міста. Ми, враховуючи рішення Конституційного суду, вважаємо, що ринки мають працювати. Обмеження роботи ринків є неконституційним, незаконним і порушує право людини на працю.

Тобто якщо уряд компенсує 200 млн грн, місто погодиться виконувати правила «червоної» зони?

Це я кажу про прямі збитки бюджету. Тобто на ці гроші ми щось недофінансуємо. В тому числі школи і лікарні, якесь освітлення і дорожні роботи, які були заплановані на початку цього року. Звичайно, місту буде набагато легше перенести ці всі карантині обмеження якщо б держава відшкодувала 200 млн.

У нас в місті в березні була одна людина з коронавірусом. Був настільки жорсткий карантин, наскільки це можливо, була взагалі заборона виходити на вулицю. Через два місяці ми мали одну тисячу хворих. Ми чітко розуміємо що ці заходи, які передбачала держава, не призводять до бажаного результату. Тоді було так само, як і зараз. За останні 40 днів у нас немає в місті збільшення кількості нових випадків інфікування. Тобто не більше 50-60 випадків на день. За цей час тих 50, які захворіли 20-30 днів тому, одужали. Іншими словами, у нас немає збільшення числа хворих. Хворіє одночасно стала кількість, лікарні справляються з тим напливом, який є.

Але наприкінці серпня була інформація, що в місті залишилося менше 30 ліжок для пацієнтів з Covid-19, що змінилося зараз?

Якщо нам не вистачає ліжок, ми їх просто додаємо за необхідністю. Для чого нам тримати 300 ліжок, якщо у нас хворих 100 людей? Нам потрібен запас 30-40 ліжок. А такий запас у нас є постійно.

Василь Продан: У нас немає жодних непорозумінь з обласною владою щодо Covid-19

«Санітарний лікар переживає за своє, а ми за все інше»

Які поради місту щодо дотримання карантину дає головний санітарний лікар області Наталія Гопко?

Звертатися до санітарного лікаря і питати в нього що робити, це те саме, що у математика питати, який предмет найголовніший. Санітарний лікар, звичайно ж, хоче все обмежити, тому що це природно. Вона приводить свої доводи, аргументи, а ми вже приймаємо рішення, виходячи з того, скільки у нас ліжок, скільки ми можемо залучити людей до боротьби, як ми можемо організувати всі ці карантинні заходи і наскільки люди їх сприймають.

Санітарний лікар переживає за моменти, щоби не було розповсюдження епідемії, а ми, як міська влада, маємо переживати за всі інші моменти. А що наші пенсіонери? Чи матимуть вони взагалі змогу прожити? Як вони зможуть дістатися до магазину? Чи можуть вони отримати продукти? Чи зможуть вони взагалі вижити?

Є потреби в операціях, які давно планувалися, є багато інших потреб, які ми не зможемо задовільнити, якщо ми будемо слухати винятково санітарного лікаря.

Чи проводяться у лікарнях міста планові операції?

Якщо є якісь операції, які треба терміново робити, звичайно, вони всі робляться. Терміновість визначають лікар і хворий. Якщо це необхідно робити, то роблять, а якщо може почекати, то чекають.

Чого бракує в лікарнях, які залучені до боротьби з коронавірусною інфекцією?

Звичайно, сьогодні забезпечення набагато краще, ніж раніше. Нині ми уже набагато краще розуміємо потреби. Звичайно, не всі медики погоджуються працювати. Це важка робота і та доплата від держави, не є настільки великою, щоб люди продовжували працювати і у нас була черга з лікарів на ці місця. Немає черги. Але попри все, справляємося.

Тобто 300% надбавки, які держава виплачує медикам, замало?

Звичайно, хотілося б більше. Медики, які приймають на себе удар Covid-19, майже всі вже перехворіли. Хвороба дійсно є, ніхто це не заперечує. Тим, хто на передовій, небезпечно і важко тому, що треба постійно перебувати в костюмі, в масках, в екранах захисних.

Область допомагає обласному центру чи є якісь непорозуміння?

У нас немає жодних непорозумінь з обласною владою щодо Covid-19. У понеділок зранку був у глави області, спілкувався з його профільним заступником, який курує питання коронавірусу. Всю допомогу, яку нам треба, наразі це консультативна допомога, вони нам надають.

З ваших відповідей випливає, що попри обмеження «червоної» зони місто не збирається їх дотримуватися. Чи не боїтеся, що все це закінчиться тим, що на в’їздах-виїздах будуть встановлені блокпости?

Ми єдина область, яка застосовувала обмеження, починаючи з березня і до травня. Якби ми бачили, що це призвело до того, що у нас кращі результати, ніж у Івано-Франківській чи Тернопільській областях, або у будь-якій іншій, тоді була б інша річ. А так різниці немає. Хоча у нас був найжорсткіший карантин, який тільки може бути, з перекриттям області, із забороною в’їзду і виїзду. Якщо протиепідемічні заходи ефективні, ми маємо бачити їхні результати. А якщо ми перекрили область на два місяці і жодних результатів це не дало, то для чого повторювати неефективні заходи?

Михайло Глуховський, «Главком»