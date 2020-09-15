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    Наука та освіта

    У школах «помаранчевих» зон педагогам рекомендовано носити захисні щитки

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    Педагогам шкіл, які потрапили до &laquo;помаранчевої&raquo; зони, рекомендовано носити багаторазові захисні щитки під час уроків - У школах «помаранчевих» зон педагогам рекомендовано носити захисні щитки
    Педагогам шкіл, які потрапили до «помаранчевої» зони, рекомендовано носити багаторазові захисні щитки під час уроків

    У Міносвіти нагадують про важливість дотримання основних правил безпечного навчання в умовах карантину

    У школах, які потрапили до «помаранчевих» зон епідемічної небезпеки, навчання продовжується у звичному режимі, а педагогам рекомендовано носити багаторазові захисні щитки під час уроків.

    Про це повідомляє Міністерство освіти і науки у Facebook.

    «В Україні побільшало «помаранчевих» зон. У школах, які потрапили до них, освітній процес продовжується у звичному режимі», – йдеться в повідомленні.

    У Міносвіти нагадують про важливість дотримання основних правил безпечного навчання в умовах карантину.

    Зокрема, тримати руки в чистоті – регулярно мити їх з милом або обробляти антисептиком. Також – дотримуватися дистанції, коли це можливо, користуватися розміткою для безпечного пересування по закладу, використовувати маски/респіратори, коли це необхідно.

    У відомстві звертають увагу, що учні 5-11 класів можуть бути без маски на уроках, а в приміщеннях школи повинні носити її. Водночас учням 1-4 класів дозволено пересуватися приміщеннями закладу освіти без маски.

    «Педагогам шкіл, які потрапили до «помаранчевої» зони, рекомендовано носити багаторазові захисні щитки під час уроків. Використовувати і дезінфікувати щитки слід згідно з інструкцією виробника», – йдеться у повідомленні Міносвіти.

    Напередодні повідомлялося, що попри віднесення Києва до «помаранчевої» зони епідеміологічної небезпеки, школи продовжують працювати у визначеному форматі і за розробленими регламентами. 

    Як відомо, з 14 вересня в Україні діє новий поділ на карантинні зони.

    Міністерство освіти і науки освіта школа навчання карантин вчитель учні
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