МОЗ планує переглянути обмеження «червоної» зони: що зміниться для шкіл і садочків



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У «червоній» зоні не будуть відразу застосуватися всі обмеження, а лише характерні для певної адміністративної одиниці, які дадуть найбільш позитивний ефект, - Ляшко

Рішення про роботу шкіл і дитячих садків має прийматися спільно з місцевою владою, – Ляшко

Міністерство охорони здоров'я пропонує внести зміни до постанови про роботу дитячих садків і шкіл у «червоних» карантинних зонах. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Ляшко зазначив, що рішення про роботу дошкільних та навчальних закладів в «червоних» зонах мають прийматися спільно з місцевою владою та регіональною комісією ТЕБ та НС.

Також Ляшко повідомив, що в «червоній» зоні не будуть відразу застосуватися всі обмеження, а лише характерні для певної адміністративної одиниці, які дадуть найбільш позитивний ефект.

«Щоб ми мали спільну відповідальність центральної і місцевої влади за ті обмеження , які вводяться, що за ними буде здійснюватися контроль, і на це буде вплив. Тому школи і дитячі садочки є в переліку тих обмежень, які можуть заборонятися в «червоній» зоні, але рішення, чи будуть вони закриватися в цьому конкретному районі чи місті, буде прийматися спільно національним рівнем з органами місцевого самоврядування», – наголосив санітарний лікар.

За словами Ляшка, будуть запропоновані зміни стосовно роботи шкіл в інших зонах. Зокрема, якщо в навчальному закладі 50% і більше класів відправлено на самоізоляцію через виявлення хворих на коронавірусну інфекцію, то такі школи повинні закриватися на 14 днів.

Ляшко додав, що ці та інші зміни можуть бути ухвалені на найближчому засіданні Кабінету Міністрів.

Як повідомлялося, з 14 вересня вступив у дію новий розподіл адміністративно -територіальних одиниць за рівнем епідемічної небезпеки. Так, у 37 адміністративних одиницях встановлено червоний рівень, у 86 - помаранчевий, у 173 - жовтий.

На даний момент «червоний» рівень, серед іншого, передбачає заборону роботи громадського транспорту, закладів освіти, ТРЦ, кафе і ресторанів, спортзалів, кінотеатрів.

Нагадаємо, Івано-Франківськ відсьогодні, 15 вересня, відкриває дитсадки і школи попри «червону» зону.

До слова, в Україні за минулу добу, 14 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2905 людей. Це на 443 випадки більше, ніж днем раніше (2462). Одужали за минулу добу – 1267 осіб (днем раніше – 650), померли 53 – (33). Загалом від початку пандемії станом на ранок 15 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 159702 людини, одужали 70810 осіб, летальних випадків – 3264.