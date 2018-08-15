Влада Італії заявила про 38 загиблих в Генуї



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Дев'ятеро травмованих у тяжкому стані

Кількість загиблих унаслідок обвалу автомобільного мосту в Генуї зросла до 38 людей.

Про це 15 серпня повідомляє Corriere della Sera.

Зазначається, що згідно з останніми даними міністерства внутрішніх справ Італії, підтверджено щонайменше 38 смертей.

Серед загиблих троє дітей: 8-річний хлопчик та двоє підлітків 12 та 13 років.

Також відомо про 15 травмованих, серед яких дев'ятеро у тяжкому стані.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів.

Серед ймовірних причин обвалу мосту ЗМІ та експерти називають сильну зливу під час робіт зі зміцнення споруди, удар блискавки в опору та зношення залізобетонних конструкцій.

Станом на вечір 14 серпня влада повідомляла про те, що встановлено особи 19 загиблих.

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Джерело: Громадське