У Генуї встановили особи 19 загиблих внаслідок руйнування мосту

Всі тіла загиблих доставлені в лікарню «Сан-Мартіно» для впізнання

Встановлено особи 19 з 23 загиблих в результаті руйнування автомобільного мосту в італійській Генуї.

Про це повідомляє влада італійської області Лігурія на своїй сторінці в Twitter.

«23 офіційно загиблих, всі тіла доставлені в лікарню «Сан-Мартіно» для впізнання, особи 19 людей на даний момент встановлено», – йдеться у повідомленні.

#CrolloPonteMorandi 23 i deceduti ufficiali. Tutte le salme sono state trasportate al San Martino per il riconoscimento: 19 al momento gli identificati. 15 i feriti fra San Martino, Galliera e Villa Scassi, molti in codice rosso — Regione Liguria (@LiguriaOnLine) 14 серпня 2018 р.





Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів. У перші години після трагедії повідомлялося про щонайменше 11 людей загинули, серед них як мінімум одна дитина. Згодом заступник міністра інфраструктури і транспорту країни Едоардо Ріксі повідомив про 22 жертви. Потім стало відомо про щонайменше 30 жертв. Багато людей наразі вважаються зниклими безвісти.

Також у мережі з'явилося відео з моментом обвалу частини автомобільного мосту, яким проходила платна автомагістраль A10, біля міста Генуя на півночі Італії.

У зв’язку з обваленням мосту в італійській Генуї заблокований автомобільний шлях у місто, дістатися з Франції та низки італійських міст можливо лише потягом.

Серед ймовірних причин обвалу мосту в Генуї ЗМІ та експерти називають сильну зливу під час робіт зі зміцнення споруди, удар блискавки в опору та зношення залізобетонних конструкцій.

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