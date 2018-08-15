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    У Генуї встановили особи 19 загиблих внаслідок руйнування мосту

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    У Генуї встановили особи 19 загиблих внаслідок руйнування мосту

    Всі тіла загиблих доставлені в лікарню «Сан-Мартіно» для впізнання

    Встановлено особи 19 з 23 загиблих в результаті руйнування автомобільного мосту в італійській Генуї.

    Про це повідомляє влада італійської області Лігурія на своїй сторінці в Twitter.

    «23 офіційно загиблих, всі тіла доставлені в лікарню «Сан-Мартіно» для впізнання, особи 19 людей на даний момент встановлено»– йдеться у повідомленні.


    Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів. У перші години після трагедії повідомлялося про щонайменше 11 людей загинули, серед них як мінімум одна дитина. Згодом заступник міністра інфраструктури і транспорту країни Едоардо Ріксі повідомив про 22 жертви. Потім стало відомо про щонайменше 30 жертв. Багато людей наразі вважаються зниклими безвісти. 

    Також у мережі з'явилося відео з моментом обвалу частини автомобільного мосту, яким проходила платна автомагістраль A10, біля міста Генуя на півночі Італії. 

    У зв’язку з обваленням мосту в італійській Генуї заблокований автомобільний шлях у місто, дістатися з Франції та низки італійських міст можливо лише потягом.

    Серед ймовірних причин обвалу мосту в Генуї ЗМІ та експерти називають сильну зливу під час робіт зі зміцнення споруди, удар блискавки в опору та зношення залізобетонних конструкцій.

    Дивіться також матеріал: Віадук Моранді. Що відомо про міст, який обрушився в Італії

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