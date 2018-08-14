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    Свідки стверджують, що міст в Італії рухнув через удар блискавки

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    Свідки стверджують, що міст в Італії рухнув через удар блискавки

    Свідки бачили, як блискавка вдарила у міст, після чого він обвалився

    Обвал магістрального мосту Моранді на півночі Італії в місті Генуя стався через удар блискавки. Про це повідомляє італійське агентство ANSA з посиланням на свідків події.

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    «Це сталося одразу ж після 11:30, коли ми побачили, як блискавка вдарила у міст, і ми бачили, як міст завалився», - сказав свідок.

    Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обрушився проліт автомобільного мосту довжиною близько сотні метрів. Щонайменше 11 людей загинули, серед них як мінімум одна дитина.

    У мережі з'явилося відео з моментом обвалу частини автомобільного мосту, яким проходила платна автомагістраль A10, біля міста Генуя на півночі Італії. 

    За інформацією британського телеканалу Sky News, внаслідок обвалу загинули десятки людей.

    Крім того, під завалами залишаються декілька розбитих транспортних засобів із загиблими.

    МЗС України з'ясовує, чи є українці серед загиблих внаслідок обвалу мосту.

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