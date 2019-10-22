  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Генпрокуратура змінила підозру ексзаступнику міністра Гримчаку

    • Розсилка
    <span>Юрій Гримчак&nbsp;залишається під вартою, оскільки заставу 6 млн грн за нього не внесено</span> - Генпрокуратура змінила підозру ексзаступнику міністра Гримчаку
    Юрій Гримчак залишається під вартою, оскільки заставу 6 млн грн за нього не внесено

    Відомство зняло з колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака підозру в шахрайстві й пред'явила йому підозру в зловживанні впливом

    Генеральна прокуратура зняла з колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака підозру в шахрайстві й пред'явила йому підозру в зловживанні впливом. Про це повідомив його адвокат Дмитро Мельник.

    «Минулого тижня йому перекваліфікували підозру, тепер закидають ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом)», - повідомив він.

    Адвокат зазначив, що 21 жовтня Київський апеляційний суд повинен був розглянути скаргу на продовження арешту Гримчака, але переніс засідання на 12 листопада.

    Читайте також

    При цьому термін арешту і термін досудового розслідування закінчуються 14 листопада.

    Захисник зазначив, що Гримчак залишається під вартою, оскільки заставу 6 млн грн за нього не внесено.

    Він також заявив, що після перекваліфікації підозри справу колишнього заступника міністра МПОТ має бути передано в Національне антикорупційне бюро за підслідністю і має відповідно розглядатися у Вищому антикорупційному суді.

    Як повідомлялось, 14 серпня правоохоронці затримали Гримчака у Києві за підозрою у спробі шахрайського заволодіння $1,1 млн.

    16 серпня Деснянський районний суд Чернігова взяв Гримчака під варту на два місяці та призначив заставу в 6 млн грн.

    27 серпня 2019 року заступник генерального прокурора доручив слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань розслідувати «справу Гримчака».

    8 жовтня суд продовжив арешт із заставою до 14 листопада.

    Правоохоронці затримали Гримчака у Києві за підозрою у спробі шахрайського заволодіння $1,1 млн.

    27 серпня 2019 року заступник генерального прокурора доручив слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань розслідувати «справу Гримчака».

    Читайте також: Справа Гримчака. Пішов за кавуном – «знайшов» мільйон доларів

    Джерело: Українські новини

    Читайте також
    прокуратура суд Генпрокуратура арешт адвокат розслідування Юрій Гримчак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ