Генпрокуратура змінила підозру ексзаступнику міністра Гримчаку



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Юрій Гримчак залишається під вартою, оскільки заставу 6 млн грн за нього не внесено

Відомство зняло з колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака підозру в шахрайстві й пред'явила йому підозру в зловживанні впливом

Генеральна прокуратура зняла з колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака підозру в шахрайстві й пред'явила йому підозру в зловживанні впливом. Про це повідомив його адвокат Дмитро Мельник.

«Минулого тижня йому перекваліфікували підозру, тепер закидають ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом)», - повідомив він.

Адвокат зазначив, що 21 жовтня Київський апеляційний суд повинен був розглянути скаргу на продовження арешту Гримчака, але переніс засідання на 12 листопада.

При цьому термін арешту і термін досудового розслідування закінчуються 14 листопада.

Захисник зазначив, що Гримчак залишається під вартою, оскільки заставу 6 млн грн за нього не внесено.

Він також заявив, що після перекваліфікації підозри справу колишнього заступника міністра МПОТ має бути передано в Національне антикорупційне бюро за підслідністю і має відповідно розглядатися у Вищому антикорупційному суді.

Як повідомлялось, 14 серпня правоохоронці затримали Гримчака у Києві за підозрою у спробі шахрайського заволодіння $1,1 млн.

16 серпня Деснянський районний суд Чернігова взяв Гримчака під варту на два місяці та призначив заставу в 6 млн грн.

27 серпня 2019 року заступник генерального прокурора доручив слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань розслідувати «справу Гримчака».

8 жовтня суд продовжив арешт із заставою до 14 листопада.

Правоохоронці затримали Гримчака у Києві за підозрою у спробі шахрайського заволодіння $1,1 млн.

27 серпня 2019 року заступник генерального прокурора доручив слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань розслідувати «справу Гримчака».

Джерело: Українські новини