Затримання ексзаступника міністра економіки та його «компаньйонів»: подробиці гучної справи



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22 жовтня контррозвідка СБУ затримала у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» ексзаступника міністра економіки Фото: СБУ

За даними ЗМІ, в «Борисполі» 22 жовтня був затриманий ексзаступник міністра економіки Юрій Бровченко

Служба безпеки затримала ексзаступника міністра економіки, який підозрюється у державній зраді через нанесення масштабної шкоди обороноздатності України.

Про це 22 жовтня повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники та слідчі СБУ встановили, що високопосадовець Міністерства економічного розвитку і торгівлі, чиновники держпідприємства «Український центр «Безпека» та державної акціонерної холдингової компанії «Артем» діяли всупереч інтересам України на користь закордонної компанії.

«Вони уклали з іноземцями завідомо збитковий контракт на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад 16,5 мільйона доларів. Унаслідок незаконної оборудки авансовий платіж у розмірі більше ніж 8,2 мільйона доларів був переведений на рахунки фіктивних офшорних підприємств та привласнений учасниками схеми. Натомість іноземна компанія обладнання в Україну не постачала», - заявили в СБУ.

Підкреслюється, що дії зловмисників поставили під загрозу забезпечення Збройних Сил боєприпасами під час протидії російській агресії.

22 жовтня контррозвідка СБУ на виконання рішення слідчого судді затримала у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» ексзаступника міністра економіки. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Також 17 жовтня у Києві співробітники СБУ, відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, затримали керівника держпідприємства та представника іноземної компанії. Громадянину України оголошено підозру про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада), іноземцю - за ч. 4 ст. 27 і ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України за підбурювання посадовців до вчинення протиправних дій.

Держчиновнику вже обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном два місяці із правом внесення застави у розмірі 2,8 мільйона гривень. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу іноземцю.

За місцями проживання та роботи фігурантів проведено обшуки, за результати яких вилучені документи та інші носії інформації, що свідчать про їх причетність до здійснення протиправної діяльності на шкоду інтересам України.

За даними ЗМІ, в «Борисполі» 22 жовтня був затриманий ексзаступник міністра економіки Юрій Бровченко.

Бровченко працював на посаді заступника міністра економічного розвитку і торгівлі з 28 червня 2016 року. Кабмін звільнив його у вересні 2019 року.