Влітку 2021 року запланований запуск газошляху між Молдовою та Румунією – радник Санду

У Кишиневі сподіваються, що новий газошлях зменшить роль російського монополіста у регіоні

Цього року влітку запланований запуск нового газопроводу Ясси-Унгень-Кишинів, що з’єднає Молдову та Румунію після завершення усіх робіт із румунського боку. У Кишиневі сподіваються, що новий газошлях зменшить роль російського монополіста у регіоні. Про це розповів радник президента Республіки Молдова Сергій Тофілат під час онлайн-обговорення «Україна-Молдова: енергетичний вимір регіональної безпеки».

«На літо заплановане завершення будівництва газопроводу Ясси-Унгень-Кишинів. Там продовжуються роботи з боку Румунії, але цей газопровід не зможе забезпечити наші потреби в масштабах усієї республіки, особливо в зимовий період», – повідомив Тофілат.

Він підкреслив, що з 2019 року республіці вдалося значно диверсифікувати поставки газу, зокрема й через реверсні механізми та знизити роль російського монополіста. За його словами, основним маршрутом отримання газу для Молдови залишається Трансбалканський газопровід.

«До нині газ йшов із Російської Федерації через українську ГТС на територію Молдови. Починаючи із грудня 2019 року з’явились нові можливості на Балканах у режимі реверсу», – сказав він.

Нагадаємо, у середу, 24 лютого, в рамках онлайн-дискусію, яку провів «Главком», експерти з України та Молдови обговорили перспективи співробітництва в енергетичній сфері.

Як зазначалося, енергетичний експерт застеріг від добудови скандального трубопроводу. Дискусії німецьких політиків про потребу заморозити будівництво «Південного потоку-2», аби виробити певні умови взаємодії з російською стороною, можуть бути механізмом обману, який Росія сама їм і закинула. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Михайло Гончар, експерт з питань енергетики, президент Центру глобалістики «Стратегія XXI».