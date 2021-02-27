Експерт оцінив перспективи співпраці України та Молдови у газовому секторі

Питання використання українських газосховищ матиме важливе значення для Молдови

Використання українських газосховищ для зберігання об’ємів газу, придбаного на нижніх цінових піках може бути ключовим елементом інтересу Молдови в межах двосторонньої співпраці у газовому секторі. Про це заявив експерт з енергетичних питань, директор Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар під час онлайн-обговорення «Україна-Молдова: енергетичний вимір регіональної безпеки».

«Питання використання українських газосховищ будуть мати важливе значення, особливо якщо на нижньому піку влітку можна купити певні об’єми, тим більше що ринок в Молдові не такий об’ємним, то можна створювати необхідні запаси й таким чином зрізати зимові піки, тому тут є серйозна перспектива співробітництва», – сказав Гончар.

Однак експерт відзначив, що Молдова має прискорити завершення реформування газового сектору, а саме процес анбандлінгу.

«Молдові необхідно завершити процес анбандлінгу у газовому секторі, тоді наші системи стануть компліментарними. Оскільки обидві країни є учасницями Договору енергетичного співтовариства, то тоді ми зможемо сказати, що ми свою місію виконали й зможемо переходити на прямі відносини із генеральним директоратом по енергетиці Європейської комісії», – пояснив експерт.

Гончар підкреслив, що процес інтегрування молдовського газового оператора в єдиний ускладнений тим, що в окупованому Придністров’ї також працює компанія, яка буде затягувати процес об’єднання з політичною метою.

Нагадаємо, 24 лютого в рамках онлайн-дискусію, яку провів «Главком», експерти з України та Молдови обговорили перспективи співробітництва в енергетичній сфері.