ВМФ США планує закупити перший великий корабель не раніше 2025 року



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Раніше мова йшла про початок закупівель у 2023 році

Командування ВМФ США вирішило перенести плани щодо закупівлі першого нового великого надводного корабля із 2023 року, щонайменше, на 2025 рік. Про це повідомляє спеціалізований ресурс USNI News.

Формально новий клас кораблів не буде заміняти крейсери класу Тікондерога та есмінці класу Арлі Берк. Проте, попередні плани почати закупівлі в 2023 році мали співпасти із завершенням в 2022 році багаторічного контракту на закупівлю 10 есмінців класу Арлі Берк.

Однак, в п’ятирічному плані американського ВМФ щодо створення кораблів до 2024 року немає жодної згадки про закупівлі нових великих надводних кораблів.

Створення нового класу великих надводних кораблів для ВМФ США відбувається в рамках програми «Надводні кораблі майбутнього», яка передбачає також закупівлю фрегатів, середніх і великих надводних безпілотників. Проект бюджету на 2020 рік передбачає фінансування цих трьох проектів.

Також нагадаємо, що авіаносець USS Harry S.Truman знову перебуває в Атлантичному океані після тримісячної перерви.

До слова, наразі Німеччина пропонує створити перший авіаносець ЄС. Зазначимо, що Франція і ФРН вже є партнерами у процесі створення винищувача нового покоління.

Нагадаємо, 6 березня французький авіаносець FS Charles de Gaulle вийшов в похід вперше із 2016 року.

Також другий британський авіаносець готується до першого виходу в море.