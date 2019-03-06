Французький авіаносець FS Charles de Gaulle вийшов в похід вперше із 2016 року



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На борту FS Charles de Gaulle будуть знаходитися 20 винищувачів Rafale і 2 літаки розвідки

Корабель FS Charles de Gaulle направляється до Індійського океану

Єдиний французький авіаносець FS Charles de Gaulle залишив Тулон для початку місії «Clemencau 2019».

Про це пише спеціалізований ресурс Naval Today.

До цього корабель проходив ремонтні і обслуговуючі роботи із 2016 року. Авіаносець буде супроводжувати не менше двох фрегатів, командно-логістичне судно і атомний підводний човен.

На борту FS Charles de Gaulle будуть знаходитися 20 винищувачів Rafale і 2 літаки розвідки.

В рамках походу до Індійського океану французькі моряки будуть тренуватися із колегами із флотів США, Великої Британії, Італії, Австралії, Португалії і Данії. В кінці травня 2019 року авіаносна ударна група Франції має прибути до Сінгапуру.

Раніше повідомлялося, що логістична команда авіаносця HMS Prince of Wales провела завантаження до 62 тонн вантажу на корабель перед початком першого виходу корабля в море.