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    Другий британський авіаносець готується до першого виходу в море

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    <p>Сам авіаносець був спущений на воду в грудні 2017 року</p> - Другий британський авіаносець готується до першого виходу в море

    Сам авіаносець був спущений на воду в грудні 2017 року

    Авіаносець HMS Prince of Wales ввійде до складу британського флоту в 2020 році

    Логістична команда авіаносця HMS Prince of Wales провела завантаження до 62 тонн вантажу на корабель перед початком першого виходу корабля в море. Над цим завданням команда із 21 людини працювала протягом двох тижнів.

    Про це повідомляє ресурс Naval Today.

    В рамках процесу вантаж, який доставлявся із складів в Кромбі, декілька разів перепаковувався для підготовки до походу в умовах моря.

    Відповідні запаси будуть забезпечувати роботу авіаносця HMS Prince of Wales і команди під час першого виходу в море.

    Сам авіаносець був спущений на воду в грудні 2017 року. Планується, що до складу британського флоту корабель HMS Prince of Wales ввійде в 2020 році.

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