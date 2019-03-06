Другий британський авіаносець готується до першого виходу в море



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Сам авіаносець був спущений на воду в грудні 2017 року

Авіаносець HMS Prince of Wales ввійде до складу британського флоту в 2020 році

Логістична команда авіаносця HMS Prince of Wales провела завантаження до 62 тонн вантажу на корабель перед початком першого виходу корабля в море. Над цим завданням команда із 21 людини працювала протягом двох тижнів.

Про це повідомляє ресурс Naval Today.

В рамках процесу вантаж, який доставлявся із складів в Кромбі, декілька разів перепаковувався для підготовки до походу в умовах моря.

Відповідні запаси будуть забезпечувати роботу авіаносця HMS Prince of Wales і команди під час першого виходу в море.

Сам авіаносець був спущений на воду в грудні 2017 року. Планується, що до складу британського флоту корабель HMS Prince of Wales ввійде в 2020 році.