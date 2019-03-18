Авіаносець USS Harry S.Тruman вийшов в море



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Авіаносець USS Harry S.Truman вийшов на тренування

Корабель проводить планові тренування

Авіаносець USS Harry S.Truman знову перебуває в Атлантичному океані після тримісячної перерви. Про це повідомляє ресурс Navy Times.

До цього протягом 11 квітня-16 грудня 2018 року цей корабель виступав , як тестувальний майданчик для випробування нової концепції застосування авіаносців під назвою «Динамічне застосування сил».

Після повернення до Норфолку наприкінці минулого року USS Harry S.Truman проходив тримісячний період обслуговування. Як наслідок, новий вихід в Атлантичний океан має на меті проведення тренувань. Хоча, команда авіаносця перебуває в готовності для можливого використання в Європі.

До початку комплексних тренувань напередодні нового походу передбачається іще одне планове обслуговування авіаносця USS Harry S.Truman. Попередньо міністерство оборони США в проекті бюджету на 2020 рік відмовилося від планів по перезавантаженню ядерного пального в цьому авіаносцеві, що означає необхідність його списання раніше 50-річного терміну служби. Проте Конгрес може відмовитися від подібної пропозиції виконавчої влади.

До слова, наразі Німеччина пропонує створити перший авіаносець ЄС. Зазначимо, що Франція і ФРН вже є партнерами у процесі створення винищувача нового покоління.

Нагадаємо, 6 березня французький авіаносець FS Charles de Gaulle вийшов в похід вперше із 2016 року.

Також другий британський авіаносець готується до першого виходу в море.