Німеччина пропонує створити перший авіаносець ЄС



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Очільниця Християнсько-демократичного союзу ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер Фото: EPA-EFE

Пропозицію ФРН розкритикували експерти з безпеки

Глава Християнсько-демократичного союзу ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила про те, що Берлін і Париж мають приступити до створення спільного авіаносця для посилення військових можливостей ЄС. Про це повідомляє ресурс Defense News.

Крамп-Карренбауер нагадала про те, що Франція і ФРН вже є партнерами у процесі створення винищувача нового покоління. Проте, дана пропозиція була розкритикована європейськими експертами. В тому числі пропозицію очільниці ХДС піддав критиці і колишній німецький дипломат Вольфганг Ішингер, який на сьогодні очолює Мюнхенську конференцію із безпеки. За його словами поява єдиного авіаносця ЄС вимагатиме формування єдиної стратегії щодо його застосування. А за словами Ішингера ФРН іще далека від цього.

Окрім того німецький аналітик Себастіан Брунс нагадав про те, що німецький флот і в його нинішньому вигляді має багато проблем через недофінансування. ФРН лише в 2024 році має вийти рівень витрат на оборону в 1,5% ВВП.

Нагадаємо, 6 березня французький авіаносець FS Charles de Gaulle вийшов в похід вперше із 2016 року.

Також другий британський авіаносець готується до першого виходу в море.