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    Німеччина пропонує створити перший авіаносець ЄС

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    Очільниця Християнсько-демократичного союзу ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер - Німеччина пропонує створити перший авіаносець ЄС
    Очільниця Християнсько-демократичного союзу ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер
    Фото: EPA-EFE

    Пропозицію ФРН розкритикували експерти з безпеки

    Глава Християнсько-демократичного союзу ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила про те, що Берлін і Париж мають приступити до створення спільного авіаносця для посилення військових можливостей ЄС. Про це повідомляє ресурс Defense News.

    Крамп-Карренбауер нагадала про те, що Франція і ФРН вже є партнерами у процесі створення винищувача нового покоління. Проте, дана пропозиція була розкритикована європейськими експертами. В тому числі пропозицію очільниці ХДС піддав критиці і колишній німецький дипломат Вольфганг Ішингер, який на сьогодні очолює Мюнхенську конференцію із безпеки. За його словами поява єдиного авіаносця ЄС вимагатиме формування єдиної стратегії щодо його застосування. А за словами Ішингера ФРН іще далека від цього.

    Окрім того німецький аналітик Себастіан Брунс нагадав про те, що німецький флот і в його нинішньому вигляді має багато проблем через недофінансування. ФРН лише в 2024 році має вийти рівень витрат на оборону в 1,5% ВВП.

    Нагадаємо, 6 березня французький авіаносець FS Charles de Gaulle вийшов в похід вперше із 2016 року.

    Також другий британський авіаносець готується до першого виходу в море.

    ЄС Париж авіаносець
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