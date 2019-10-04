Внаслідок падіння літака під Львовом загинули три людини



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Доля двох осіб, які були на борту, поки невідома. Аварійно-рятувальні роботи тривають Фото: Варта 1

На борту літака Ан-12 перебували сім членів екіпажу та одна особа, що супроводжувала вантаж

Станом на 9.00 встановлено, що на борту літака Ан-12, який аварійно приземлився поблизу Львова, перебувало вісім людей, з них сім членів екіпажу та одна особа, що супроводжувала вантаж.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Внаслідок падіння літака три особи загинули, три особи постраждали, доля двох осіб невідома. Аварійно-рятувальні роботи тривають», - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, літак Ан-12 у п’ятницю, 4 жовтня, здійснив аварійну посадку поблизу Львова.

О 7:10 до ДСНС надійшла інформація, що при заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту «Львів» зник з радару транспортний літак Ан-12. О 07:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку, заявили в ДСНС.

О 7:46 літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги.

Вантажний літак Ан-12 летів з Віго на Стамбул.