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    Внаслідок падіння літака під Львовом загинули три людини

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    Доля двох осіб, які були на борту, поки невідома. Аварійно-рятувальні роботи тривають - Внаслідок падіння літака під Львовом загинули три людини
    Доля двох осіб, які були на борту, поки невідома. Аварійно-рятувальні роботи тривають
    Фото: Варта 1

    На борту літака Ан-12 перебували сім членів екіпажу та одна особа, що супроводжувала вантаж

    Станом на 9.00 встановлено, що на борту літака Ан-12, який аварійно приземлився поблизу Львова, перебувало вісім людей, з них сім членів екіпажу та одна особа, що супроводжувала вантаж.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Внаслідок падіння літака три особи загинули, три особи постраждали, доля двох осіб невідома. Аварійно-рятувальні роботи тривають», - говориться у повідомленні.

    Нагадаємо, літак Ан-12 у п’ятницю, 4 жовтня, здійснив аварійну посадку поблизу Львова.

    О 7:10 до ДСНС надійшла інформація, що при заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту «Львів» зник з радару транспортний літак Ан-12. О 07:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку, заявили в ДСНС.

    О 7:46 літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги.

    Вантажний літак Ан-12 летів з Віго на Стамбул.

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