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    В російському «Домодєдово» літак припинив зліт через двох неадекватних пасажирів

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    Інцидент стався на&nbsp;літаку, який готувався до вильоту в Мінеральні Води - В російському «Домодєдово» літак припинив зліт через двох неадекватних пасажирів
    Інцидент стався на літаку, який готувався до вильоту в Мінеральні Води

    Медичний огляд підтвердив наявність алкоголю в крові у обох затриманих

    В Росії літак повернувся на стоянку в аеропорту «Домодєдово» через двох п'яних дебоширів на борту.

    Про це повідомила в суботу офіційний представник МВС Росії Ірина Вовк.

    «Командир повітряного судна, яке готувалося до вильоту в Мінеральні Води, прийняв рішення повернути авіалайнер до місця стоянки в зв'язку з неадекватною поведінкою двох пасажирів», - розповіла Вовк.

    Встановлено, що 40-річний житель Північної Осетії використовував на борту нецензурну лексику, на зауваження пасажирів і екіпажу не реагував, намагався проникнути в кабіну пілотів. Інший пасажир - 44-річний житель Санкт-Петербурга, курив на борту літака.

    Як повідомила представник МВС, медичний огляд підтвердив наявність алкоголю в крові у обох затриманих.

    Відносно першого з них порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого пунктом «в» частини 1 статті 213 КК РФ. Інший притягнутий до адміністративної відповідальності за статтею 6.24 КоАП РФ.

    Нагадаємо, 15 серпня в Росії літак «Уральських авіаліній» жорстко приземлився на кукурудзяному полі на відстані понад 1 км від злітно-посадкової смуги аеродрому «Жуковський». 

    За фактом аварійної посадки Airbus А-321 порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів.

    В МОЗ РФ повідомили, що внаслідок жорсткої посадки літака в Підмосков'ї постраждали 23 пасажири, серед них п’ятеро дітей.или, що під час зльоту літака, що виконував рейс до окупованого Сімферополя з російського аеропорту «Жуковський», відбулося численне потрапляння птахів в обидва двигуни судна. Момент попадання птахів в двигун потрапив на відео.

    Джерело: Интерфакс

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