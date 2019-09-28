В російському «Домодєдово» літак припинив зліт через двох неадекватних пасажирів
Медичний огляд підтвердив наявність алкоголю в крові у обох затриманих
В Росії літак повернувся на стоянку в аеропорту «Домодєдово» через двох п'яних дебоширів на борту.
Про це повідомила в суботу офіційний представник МВС Росії Ірина Вовк.
«Командир повітряного судна, яке готувалося до вильоту в Мінеральні Води, прийняв рішення повернути авіалайнер до місця стоянки в зв'язку з неадекватною поведінкою двох пасажирів», - розповіла Вовк.
Встановлено, що 40-річний житель Північної Осетії використовував на борту нецензурну лексику, на зауваження пасажирів і екіпажу не реагував, намагався проникнути в кабіну пілотів. Інший пасажир - 44-річний житель Санкт-Петербурга, курив на борту літака.
Як повідомила представник МВС, медичний огляд підтвердив наявність алкоголю в крові у обох затриманих.
Відносно першого з них порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого пунктом «в» частини 1 статті 213 КК РФ. Інший притягнутий до адміністративної відповідальності за статтею 6.24 КоАП РФ.
Нагадаємо, 15 серпня в Росії літак «Уральських авіаліній» жорстко приземлився на кукурудзяному полі на відстані понад 1 км від злітно-посадкової смуги аеродрому «Жуковський».
За фактом аварійної посадки Airbus А-321 порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів.
В МОЗ РФ повідомили, що внаслідок жорсткої посадки літака в Підмосков'ї постраждали 23 пасажири, серед них п’ятеро дітей.или, що під час зльоту літака, що виконував рейс до окупованого Сімферополя з російського аеропорту «Жуковський», відбулося численне потрапляння птахів в обидва двигуни судна. Момент попадання птахів в двигун потрапив на відео.
Джерело: Интерфакс