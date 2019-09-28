В російському «Домодєдово» літак припинив зліт через двох неадекватних пасажирів



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Інцидент стався на літаку, який готувався до вильоту в Мінеральні Води

Медичний огляд підтвердив наявність алкоголю в крові у обох затриманих

В Росії літак повернувся на стоянку в аеропорту «Домодєдово» через двох п'яних дебоширів на борту.

Про це повідомила в суботу офіційний представник МВС Росії Ірина Вовк.

«Командир повітряного судна, яке готувалося до вильоту в Мінеральні Води, прийняв рішення повернути авіалайнер до місця стоянки в зв'язку з неадекватною поведінкою двох пасажирів», - розповіла Вовк.

Встановлено, що 40-річний житель Північної Осетії використовував на борту нецензурну лексику, на зауваження пасажирів і екіпажу не реагував, намагався проникнути в кабіну пілотів. Інший пасажир - 44-річний житель Санкт-Петербурга, курив на борту літака.

Як повідомила представник МВС, медичний огляд підтвердив наявність алкоголю в крові у обох затриманих.

Відносно першого з них порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого пунктом «в» частини 1 статті 213 КК РФ. Інший притягнутий до адміністративної відповідальності за статтею 6.24 КоАП РФ.

Джерело: Интерфакс