Біля Львова аварійно приземлився літак Ан-12 (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

О 7:46 літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги Фото: ДСНС

При заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту «Львів» літак зник з радару

Літак Ан-12 у п’ятницю, 4 жовтня, здійснив аварійну посадку поблизу Львова.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«О 7:10 до ДСНС надійшла інформація, що при заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту «Львів» зник з радару транспортний літак Ан-12. О 07:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що о 7:46 літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги.

«Горіння не спостерігається. Проводиться вивільнення екіпажу із пошкодженого літака», - повідомили рятувальники.

Від ДСНС залучено 41 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.

Подробиці інциденту встановлюються.