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    Біля Львова аварійно приземлився літак Ан-12 (фото)

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    <p>О 7:46 літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги</p> <p></p> - Біля Львова аварійно приземлився літак Ан-12 (фото)

    О 7:46 літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги

    Фото: ДСНС

    При заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту «Львів» літак зник з радару

    Літак Ан-12 у п’ятницю, 4 жовтня, здійснив аварійну посадку поблизу Львова.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «О 7:10 до ДСНС надійшла інформація, що при заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту «Львів» зник з радару транспортний літак Ан-12. О 07:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що о 7:46 літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги.

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    Біля Львова аварійно приземлився літак Ан-12 (фото)
    Біля Львова аварійно приземлився літак Ан-12 (фото)
    Біля Львова аварійно приземлився літак Ан-12 (фото)
    Біля Львова аварійно приземлився літак Ан-12 (фото)
    Біля Львова аварійно приземлився літак Ан-12 (фото)
    Фото: Варта 1

    «Горіння не спостерігається. Проводиться вивільнення екіпажу із пошкодженого літака», - повідомили рятувальники.

    Від ДСНС залучено 41 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.

    Подробиці інциденту встановлюються.

    Львівщина ДСНС авіація авіакатастрофа Львів літак аеропорт рятувальники
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