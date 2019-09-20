У Франківську аварійно сів літак, що летів у Валенсію



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Причина аварійної посадки – несправність шасі, про яку повідомив датчик

У міжнародному аеропорту «Івано-Франківськ» здійснив аварійну посадку літак, який слідував рейсом «Валенсія-Київ» з пасажирами на борту. Причина – несправність шасі, про яку повідомив датчик.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

«19.09.2019 о 21.26 до ОКЦ УДСНС надійшло повідомлення про те, що в міжнародному аеропорту «Івано-Франківськ» здійснює аварійну посадку авіарейс «Валенсія - Київ». Загальна кількість пасажирів (в т.ч. екіпаж) 90 осіб. Причина аварійної посадки – повідомлення датчика про несправність шасі», - повідомляє управління ОДА.

За їхньою інформацією, до місця події виїжджали рятувальні служби. Близько 22 години вони отримали команду відбій, оскільки рейс приземлився без негативних наслідків.

До слова, минулого тижня літак Ліберальної партії Канади, на якому Джастін Трюдо подорожуватиме під час виборчої кампанії, зіштовхнувся із автобусом на летовищі.