В аеропорту «Львів» повідомили подробиці про аварію літака Ан-12



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Літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги Фото: Варта 1

Літак сідав в аеропорту «Львів» на дозаправку

Вантажний літак Ан-12, який 4 жовтня здійснив аварійну посадку поблизу Львова, летів з Віго (Іспанія) на Стамбул (Туреччина).

Про це повідомляється на сторінці Міжнародний аеропорт «Львів» у соцмережі Facebook.

«Вантажний Ан-12. Летів з Віго на Стамбул. Сідав в аеропорту «Львів» на дозаправку. У 6.45 зник зв'язок з екіпажем. Ведуться пошукові роботи», - зазначили в аеропорту.

Повідомляється, що вранці у п’ятницю смуга закрита на зліт і посадку.

Нагадаємо, літак Ан-12 у п’ятницю, 4 жовтня, здійснив аварійну посадку поблизу Львова.

О 7:10 до ДСНС надійшла інформація, що при заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту «Львів» зник з радару транспортний літак Ан-12. О 07:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку, заявили в ДСНС.

О 7:46 літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги.

За попередньою інформацією, на борту літака перебували сім людей. Станом на 08.10 є інформація про знайдених трьох осіб.