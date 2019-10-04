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    В аеропорту «Львів» повідомили подробиці про аварію літака Ан-12

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    <span>Літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги</span> - В аеропорту «Львів» повідомили подробиці про аварію літака Ан-12
    Літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги
    Фото: Варта 1

    Літак сідав в аеропорту «Львів» на дозаправку

    Вантажний літак Ан-12, який 4 жовтня здійснив аварійну посадку поблизу Львова, летів з Віго (Іспанія) на Стамбул (Туреччина).

    Про це повідомляється на сторінці Міжнародний аеропорт «Львів» у соцмережі Facebook.

    «Вантажний Ан-12. Летів з Віго на Стамбул. Сідав в аеропорту «Львів» на дозаправку. У 6.45 зник зв'язок з екіпажем. Ведуться пошукові роботи», - зазначили в аеропорту.

    Повідомляється, що вранці у п’ятницю смуга закрита на зліт і посадку.

    Нагадаємо, літак Ан-12 у п’ятницю, 4 жовтня, здійснив аварійну посадку поблизу Львова.

    О 7:10 до ДСНС надійшла інформація, що при заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту «Львів» зник з радару транспортний літак Ан-12. О 07:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку, заявили в ДСНС.

    О 7:46 літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги.

    За попередньою інформацією, на борту літака перебували сім людей. Станом на 08.10 є інформація про знайдених трьох осіб.

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