Внаслідок збройного зіткнення у Мексиці загинули 6 людей



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Внаслідок збройного зіткнення у Мексиці загинуло щонайменше 6 людей

У штаті Дуранго поліція провела спецоперацію проти членів наркокартелів

У Мексиці в результаті зіткнень між поліцейськими і членами наркокартелів загинуло 6 осіб, семеро отримали поранення. Про це повідомляють мексиканські ЗМІ. Загинули поліцейські, які потрапили у засідку. «Ще двоє цивільних загинули під час зіткнення», – розповіла глава прокуратури штату Дуранго Рут Медіна Алеман.

Це не перше зіткнення поліції з наркоторгівцями. Так, у грудні 2019 року на півночі Мексики в штаті Коауїла в результаті перестрілки загинули десять членів наркокартеля і четверо поліцейських.

Як повідомляє неурядова організація Quinto Elemento Labs, у мексиканська моргах перебувають до 40 тисяч неопізнаних тіл жертв війни з наркотиками. При цьом влада фактично розписується у неможливості цю битву виграти, заявляє організація.