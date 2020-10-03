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    Внаслідок збройного зіткнення у Мексиці загинули 6 людей

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    Внаслідок збройного зіткнення у Мексиці загинуло щонайменше 6 людей - Внаслідок збройного зіткнення у Мексиці загинули 6 людей
    Внаслідок збройного зіткнення у Мексиці загинуло щонайменше 6 людей

    У штаті Дуранго поліція провела спецоперацію проти членів наркокартелів

    У Мексиці в результаті зіткнень між поліцейськими і членами наркокартелів загинуло 6 осіб, семеро отримали поранення. Про це повідомляють мексиканські ЗМІ. Загинули поліцейські, які потрапили у засідку. «Ще двоє цивільних загинули під час зіткнення», – розповіла глава прокуратури штату Дуранго Рут Медіна Алеман.

    Це не перше зіткнення поліції з наркоторгівцями. Так, у грудні 2019 року на півночі Мексики в штаті Коауїла в результаті перестрілки загинули десять членів наркокартеля і четверо поліцейських.

    Як повідомляє неурядова організація Quinto Elemento Labs, у мексиканська моргах  перебувають до 40 тисяч неопізнаних тіл жертв війни з наркотиками. При цьом влада фактично розписується у неможливості цю битву виграти, заявляє організація. 

    наркотики Мексика
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